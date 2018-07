Wenn einer eine Gesellschaftsreise tut (wer tut das heute eigentlich nicht?...), dann kann er ganz andere Dinge erzählen als einer, der allein des Weges zieht. Was der Korpsgeist einer organisierten Reisetruppe zustande bringt, davon macht sich der einzelgängerische Außenseiter gar keine Vorstellung. Seiner Aufmerksamkeit besonders sei darum eine Lektüre empfohlen, die ihn sehr schnell verlocken kann, sich in die Reihen des gemeinsam fahrenden Volkes einzugliedern. – Barbara Noack, in kürzester Zeit durch ihre erfolgreichen und auch vom Film entdeckten Romane „Die Zürcher Verlobung“ und Valentine heißt man nicht“ bekannt geworden, hat zur Reisesaison ein Buch vorgelegt:

Barbara Noack: „Italienreise – Liebe inbegriffen.“ Lothar Blanvalet Verlag, Berlin. 204 S., 9,50 DM.

Da rollt – durch die gleiche Idee und dasselbe Gefährt zum Team vereint – eine dreißigköpfige Busbesatzung in den Süden. Die Attraktion dieser Crew ist das Photomodell „Jou“, ein hinreißend blondes, lieb-törichtes Geschöpf, mit bürgerlichem Namen Fräulein Knopf. Verständliche Eifersucht – besonders auf den rassigen Charme des Reiseleiters Florian – treibt ihren biederen Bräutigam mit Hund ihr nach und ebenfalls in den Süden. Das führt zu Verwicklungen und Konflikten, an denen die mitreisenden Gesellschafter teils duldend, teils handelnd, aber für den Leser stets vergnüglich Anteil nehmen. Am Rande der Liebesreise zieht italienische Szenerie vorüber, so hurtig und flüchtig, wie es bei solchen Veranstaltungen notgedrungen üblich ist.

In burschikos-lässiger Prosa, die aber auch zarte Töne kennt, wird hier ergötzlich erzählt. Man gewinnt den Eindruck, als habe die Autorin an ihren munteren Einfällen selbst den größten Spaß. Ihre amüsierte Heiterkeit steckt den Leser unnachsichtig an. Sehr begreiflich, daß bei der hierzulande herrschenden „Baisse“ der mit gescheitem Kopf und leichter Hand geschriebenen Romane Barbara Noacks Ferienbuch – wie der Seller-Teller der ZEIT bekanntgab – unter den fünf meistgekauften Büchern des Monats Mai genannt wurde.

Allerdings bleibt zu hoffen, daß die junge Bestseller-Autorin die naheliegende Gefahr eines Tages völlig vermeiden möchte. Der Sog des Klischees in diesem literarischen Genre ist stark. So leicht und so beschwingt Barbara Noack ihre fidelen Einfälle versprüht, so behende schlüpfen ihre Figuren in vorgefertigte Einheitshüllen, wie sie von der gängigen Unterhaltungsproduktion des Blätterschrifttums und des Films dargeboten werden. Maria Poelchau