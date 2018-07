In Gesprächen mit Fachleuten der Lebensversicherung erfährt man gegenwärtig immer wieder von einer Auswirkung der Rentenreform, an die gewisse Kreise ihrer Initiatoren am allerwenigsten gedacht haben: Weite Bevölkerungsschichten, die bisher unbesehen ihre Beiträge zur Sozialversicherung bezahlten, haben jetzt zu rechnen begonnen, zunächst vor allem diejenigen, denen nach der Erhöhung der Pflichtversicherungsgrenze gesetzlich die Wahl überlassen blieb, ob sie der staatlichen Versicherung beitreten oder stattdessen in gleicher Höhe privat eine „Befreiungsversicherung“ abschließen wollen. Ein zwar nicht ganz einfaches, schließlich aber doch Überzeugeides Rechenexempel hat sie meist belehrt, daß der von den Privatversicherungen gewährte Schutz keineswegs geringer, oft sogar beträchtlich höher ist. Auch die Victoria-Versicherungsgruppe weist in ihrem Bericht über das Geschäftsjahr 1956 darauf hin, daß die lebhaften Erörterungen über die Rentenreform in weiten Kreisen die Aufgeschlossenheit für Versorgungsfragen erhöht haben, „und das Bewußtsein, daß die Aufbringung der in den nächsten Jahrzehnten wesentlich, drückender werdenden Soziallast von den materiellen Möglichkeiten und der Haltung der folgenden Generationen abhängen wird, steigert noch den Wunsch, sich auf persönliches Eigentum zu stützen.“ Die Bundesrepublik ist nach der Höhe der Bestände das vierte Lebensversicherungsland der Erde und weist auch sonst eine ansehnliche Spartätigkeit auf. Dieser von der Wirtschaftspolitik neuerdings immer wieder angesprochene Sparwille kenne aber nur innerhalb des Spielraums wirksam Verden, innerhalb dessen der einzelne frei über sein Einkommen verfügen könne. Angesichts der Höhe der Steuern und Sozialversicherungsbeiträge sei dieser Spielraum in Deutschland aber besonders eng.

Trotz dieser Einschränkung hat die Victoria-Gruppe einschl. der Vorsorge-Lebensversicherungs-AG mit einer Steigerung der gesamten Prämieneinnahmen (nach Abzug der Rückversicherungsprämien) von 166 auf 190 Mill. DM ein besonders günstiges Jahr hinter sich gebracht. Dies dürfte z. T. auf die Fusion der „Victoria am Rhein“-Gesellschaften mit den Berliner Victoria-Gesellschaften, aus denen sie 1923 ausgegliedert worden waren, zurückzuführen sein. Sowohl die jetzt als Victoria-Lebens-Versicherungs AG firmierende Gesellschaft als auch die Victoria Feuer-Versicherungs-AG, in der das gesamte Sachgeschäft vereinigt ist, haben ihre Prämieneinnahmen um je rund ein Sechstel erhöht.

Der Abschluß der Victoria-Leben weist einen Gesamtüberschuß von 11,6 (8,0) Mill DM aus, wovon 11,4 Mill. DM der Gewinnrückstellung der Versicherten zugewiesen werden, die damit insgesamt 38,2 Mill. DM beträgt und eine kräftige Erhöhung der Gewinnanteil-Sätze ermöglicht. Die Aktionäre sollen wieder 8 v. H. Dividende erhalten. Bei der Victoria-Feuer, deren AK im vergangenen Frühjahr um 1,5 auf 4,5 Mill. DM erhöht worden ist, soll die Dividende der Aktionäre auf 10 (9) v. H. erhöht werden. G. G.

Die HV der Württembergischen Metallwarenfabrik, Geislingen/Steige, auf der 36 Aktionäre ein Kapital von 10,61 Mill. DM vertraten, bewilligte eine Dividende von 10 v. H. Alle Punkte der Tagesordnung wurden ohne Debatte erledigt. Die Mandate des AR waren erloschen, so daß eine Wiederwahl notwendig wurde. Dabei verzichteten aus Altersgründen Hans Rummel, Stuttgart, Albrecht Fischer, Stuttgart, Leopold Freiherr von Schrenck-Notzing, Stuttgart, und Philipp Lähr, Stuttgart, auf eine Wiederwahl. Außerdem schied als Arbeitnehmervertreter Hans Brümmer, Frankfurt/Main, aus. Als Aktionärvertreter wurden neugewählt: Dr. Robert Frowein, Frankfurt, der für Hans Rummel den AR-Vorsitz übernahm, und Kaspar Freiherr von Schrenck-Notzing. Die Umsätze sind im laufenden Jahr bereits um 17 v. H. gestiegen, die Exportquote erreichte 12 v. H. Die Kapazität ist z. Z. voll ausgelastet.