R. S., Bonn, im Juli

Die deutsche Verhandlungsdelegation, die in Moskau über ein Warenverkehrsabkommen und die Repatriierung deutscher Staatsbürger verhandelt, wird von einem gewandten, als Unterhändler bereits mehrfach erprobten Leiter geführt: von Botschafter zur besonderen Verwendung Rolf Lahr. Der Botschaftertitel wurde ihm erst vor kurzem, wohl im Hinblick auf die ihm zugedachte Aufgabe in Moskau, verliehen, aber zur besonderen Verwendung steht Lahr dem Auswärtigen Amt schon seit längerer Zeit. So wurde ihm seinerzeit die Aufgabe übertragen, die deutsch-französischen Beziehungen, wie sie sich kurz nach dem Abschluß der Pariser Verträge darboten, in mühevoller Kleinarbeit neu zu ordnen. Es ging um die Handelsbeziehungen, um die als gemeinsam betrachteten, damals noch vage umrissenen Aufgaben in Afrika, um die Warenzeichen und schließlich um Fragen wie den Rhein-Seiten- und den Mosel-Kanal. Dann kamen die Saarverhandlungen. Lahr wurde zum Leiter der deutschen Delegation ernannt. Acht Monate rang er mit den Franzosen, immer darauf bedacht, daß nicht nur Geld- und Sachwerte, sondern auch die gemeinsame europäische Zukunft auf dem Spiele standen. Die Franzosen sagten von ihm: „Er ist nett, aber schwierig“. Schwierig insofern – und das meinten sie wohl –, als er ein zäher, wenn nötig harter Verhandlungspartner ist, wenn auch sehr verbindlich in der Form und menschlich gewinnend im Umgang. Lahr kann, was leider viele Diplomaten in dieser Zeit des allgemeinen Aneinandervorbeiredens nicht mehr können: zuhören.

Vor einigen Monaten gab man ihm eine neue Aufgabe: die Wahrnehmung der deutschen Interessen bei den Verhandlungen über die Stationierungskosten. Auch hier vergaß er über den Zahlen nicht das gemeinsame politische Ziel. Man war schließlich auf allen Seiten mit dem Verhandlungsergebnis zufrieden.

Für solche Aufgaben braucht man einen nicht durch bestimmte Aufgaben dauernd gebundenen Mann; denn schließlich kann man einen Staatssekretär oder einen Abteilungsleiter nicht wochenlang in seinem Amte entbehren. Ein solcher vielseitig verwendbarer Unterhändler muß anpassungsfähig, klug, zuverlässig sein – und das ist Lahr. Eine lange Erfahrung in wirtschaftlichen und handelspolitischen Fragen, mit denen er sich schon vor Jahren im Reichswirtschaftsministerium und in der Reichsgruppe Industrie beschäftigt hatte, gibt ihm gerade für wirtschaftliche Verhandlungen ein solides Fundament.

Den Verhandlungen über das Warenverkehrsabkommen gibt man im Auswärtigen Amt gute Chancen. Man weiß, daß Moskau an einem positiven Ergebnis interessiert ist. Die Sowjetunion braucht Maschinen, vor allem Werkzeugmaschinen. Vielleicht wird sie auch Konsumgüter bei uns kaufen wollen, an denen sie bekanntlich großen Mangel hat. Daß wir an der Embargoliste nicht rütteln lassen werden, weiß man in Moskau. Auch daß wir nicht über eine bestimmte Ausdehnung des beiderseitigen Handelsvolumens hinausgehen werden. Wir dächten nicht daran, sagte Lahr vor seiner Abreise, etwa auf Kosten unseres Handels mit der westlichen Welt den mit der Sowjetunion auszubauen. Dieser könne für uns nur eine Ergänzung sein.

Eine heikle Klippe bildet der sowjetische Wunsch, mit den Handelsgesprächen politische Effekte zu erreichen, sie also etwa als ein weiteres Argument für die „Tatsache der Existenz zweier deutscher Staaten“ auszunutzen. Auch über die Laufzeit eines Handelsabkommens hat man in Moskau andere Vorstellungen als bei uns. Lahr sprach in Bonn von einem einjährigen Vertrag. Man könne, meinte er, bei einer solchen relativ kurzen Befristung die beiderseitigen Erfahrungen im Handelsverkehr rascher verwerten und bereits nach einem Jahr bei der eventuellen Verlängerung des Vertrages berücksichtigen. In der Sowjetunion freilich plant man in der Regel auf fünf Jahre und möchte auch die Handelspolitik diesem Rhythmus einordnen.

Eine der schwierigsten Aufgaben Lahrs wird es sein, den Ablauf der Verhandlungen über den Warenverkehr mit dem über die Repatriierung der gewaltsam in Rußland zurückgehaltenen deutschen Staatsbürger so zu koordinieren, daß ungefähr zur gleichen Zeit ein positiver Abschluß der Beratungen über den einen wie den anderen Gegenstand erreicht wird. Denn man hat in Bonn keinen Zweifel daran gelassen, daß für uns die Repatriierung die weitaus wichtigere Frage ist und daß nicht nur der Abschluß eines Warenverkehrsabkommens, sondern vor allem die von beiden Seiten angestrebte Verbesserung der beiderseitigen Beziehungen nicht erreichbar wäre, wenn es in der Repatriierungsfrage nicht zu einer Verständigung kommen sollte. Man wird von deutscher Seite sicherlich alles tun, um den Machthabern im Kreml eine Einigung über die Repatriierung zu erleichtern, ohne daß sie dadurch ihr Gesicht verlieren. Nur von der Forderung nach Rückführung dieser armen verschleppten Menschen wird sich unsere Delegation nicht abbringen lassen, auch nicht auf die Gefahr hin, daß die Verhandlungen daran scheitern sollten.