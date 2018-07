Die Lastenausgleichsbank in Bad Godesberg unterscheidet sich von einer normalen Geschäftsbank vor allem dadurch, daß sie als Kunden nicht gesunde und finanzkräftige Unternehmen besitzt, sondern einen Kreis von Betrieben, der als Folge der Kriegs- und Nachkriegsereignisse geschwächt ist und daher einer besonderen Pflege bedarf. Dabei verteilt sie keine Geschenke und Subventionen, sondern sie versucht, durch zu bankmäßigen Bedingungen gewährten Krediten entsprechende Unternehmen zu kräftigen und voll wettbewerbsfähig zu gestalten. Das ist ein langwieriger Prozeß, der auch heute nach über zehn Jahren noch nicht sein Ende gefunden hat. Die Lastenausgleichsbank weist im ersten Satz ilres Geschäftsberichtes vielmehr darauf hin, daß für einen großen Teil der in Westdeutschland neu errichteten gewerblichen Vertriebenen- und Flüchtlingsbetrieben umfassende Konsolidierungsmaßnahmen unerläßlich sind, um die Eingliederurgsbemühungen des Bundes- und der Länder weiterhin zu sichern.

Die kriegsgeschädigten Betriebe bieten ebenfalls ihre Probleme. Die Lastenausgleichsbank hat, um hier klar zu sehen, eine Reihe kriegsgeschädigter, mittelständischer Betriebe untersucht. Dabei hat sich gezeigt, daß auch heute noch recht häufig das Eigenkapital zu niedrig ist und die langfristigen Fremdmittel unzureichend sind, vor allem auch, weil kriegsgeschädigte Unternehmen keine ausreichenden Sicherheiten beibringen können. Hier sind nach Auffassung des Institutes Umschuldungsaktionen notwendig.

In diesen schwierigen Fällen ist es Aufgabe der Lastenausgleichsbank, mit bankmäßigen Mitteln zu helfen, wobei sie entsprechend der ihr gegebenen Zielsetzung ihre eigenen Methoden entwickelt und ein besonderes Risiko zu tragen hat. Offene Verlustgeschäfte vermag naturgemäß die Lastenausgleichsbank genau so wenig einzugehen wie ein privatwirtschaftlich nicht abdeckbares Risiko. Soweit dies aus allgemeinen Gründen notwendig wird, muß die Behörde, so vor allem die des Bundesausgleichsamtes, einspringen, dem hierfür Mittel aus dem Ausgleichsfonds zur Verfügung stehen. Aber auch in diesen Bereich ist die Bank als sachverständige Institution eingeschaltet, ohne dabei ins Obligo genommen zu werden. Die entsprechenden Beträge werden in der Bilanz als durchlaufende Posten oder Treuhandgeschäfte geführt. Ihr Gesamtbetrag machte Ende 1956 fast 4 Mrd. DM aus (wobei 3,8 Mrd. DM auf den Ausgleichfonds entfielen), was bei einer Bilanzsumme der Lastenausgleichsbank von 5,1 Mrd. DM ein recht stattlicher Betrag ist.

Für ihre eigenen Geschäfte finanziert sich die Bank vor allem aus aufgenommenen langfristigen Darlehen (Ende 1956 waren es 0,65 Mrd. DM), wobei die Darlehensgeber das ERP-Sondervermögen und andere öffentliche Stellen sind. Die zweite große Finanzquelle sind eigene, am Markte untergebrachte Schuldverschreibungen. Es sind dies die sogenannten Lastenausgleichsanleihen in einem Emissionsbetrag von 0,45 Mrd. DM. Das Institut refinanziert sich also in gleicher Weise im öffentlichen wie im privaten Bereich. Den Hauptposten des Aktivageschäftes machten mit einem Betrag von über einer Mrd. DM die langfristigen Ausleihungen aus. Hier ist wiederum der Hauptdarlehensnehmer mit rd. 800 Mill. DM das Bundesausgleichsamt, das auf solche Weise Mittel erhält, die als durchlaufende Kredite zu einem guten Teil wieder an die Bank zurückfließen. Diese eigenartige Konstruktion läuft darauf hinaus, das privatwirtschaftlich nicht ohne weiteres tragbare Risiko weitgehend auf das Bundesausgleichsamt zu verlagern. Aber auch das Geschäft, das unter dem Obligo der Bank verläuft, ist nicht ohne Risiko. Es hält sich jedoch in Grenzen, die einer nach privatwirtschaftlichen Gesichtspunkten betriebenen Bank gezogen sind. Insgesamt hat so auch die Bank mit Gewinnen, die der Rücklage zugeführt werden, gearbeitet. W. R.