Und als sie an die Grenze bei Helmstedt kamen, sagten die westlichen Beamten zu ihnen: „Ihr wollt nach Moskau“, und sie bejahten es. „Da braucht ihr Pässe, und die habt ihr nicht“, sagten die Beamten und stellten sich ihnen in den Weg. Und als die zweite Gruppe der jugendlichen Moskaupilger kam, fragten die Beamten: „Wo sind eure Pässe?“ Und diese erwiderten: „Wozu Pässe? Wir wollen nach Berlin, und dazu genügen unsere Personalausweise.“ Aber die Beamten traten auch dieser Gruppe in den Weg, denn sie schlossen messerscharf, daß die Jugendlichen, wären sie erst in Westberlin, nach Ostberlin und von dort nach Moskaureisen wollten, zu den „Weltjugendfestspielen“. Weil die Beamten die zweite Teilstrecke der Reise nicht verhindern konnten, verhinderten sie die erste. Aber wo bleibt da die Vernunft?

Nehmen wir an, es handele sich um kommunistisch denkende Jugendliche (von denen es, wie man weiß, nur verschwindend wenige in Westdeutschland gibt): nun, dann laßt sie doch fahren dahin, denn dann ist’s eh’ egal! Handelt es sich um Jugendliche, die einfach neugierig und reiselustig sind, dann laßt sie erst recht fahren! Sie werden das strenge Antlitz der alleinseligmachenden Staatsautorität auch unter der Festmaske erkennen und ihrer heimatlichen Freiheit erst richtig froh werden!

Gewiß ist es nicht fein, wenn Leute sich von einem Manne, den sie selbst nicht schätzen, zur Tafel laden und sogar das Taxi bezahlen lassen, aber es ist nicht wahrscheinlich, daß die so geladenen und bezahlten Gäste fortan bei diesem Gastherrn alles besser finden als daheim. Auch ist es zweierlei, ob einer Geschmack an Wodka bekommt oder am Kommunismus. J. M.