Bei der Schließung der Energielücke wird das Mineralöl eine immer entscheidendere Rolle spielen. Machte der Anteil des Mineralöls bei der Befriedigung des Energiebedarfs 1955 nur 8,7 v. H. aus, so wird er 1965 bereits 19,5 v. H. betragen. Bis dahin spielt die Atomenergie kaum eine Rolle. Tatsächlich ist es so, daß ohne steigende Erdölimporte die deutsche Energiebilanz nicht mehr ausgeglichen werden kann, zumal – angesichts der deutschen Kapitalmarktsituation – die Investitionsfinanzierung der anderen Energieträger vorläufig nicht ausreichend gelöst werden kann. Hier sehen die großen internationalen Erdölgesellschaften ihre Chance. Um sie jedoch wahrnehmen zu können, bedarf es eines sehr hohen Kapitaleinsatzes und des Verzichts auf das Erzielen von Gegenwartsgewinnen. Das zeigte die Bilanz der Deutschen Shell AG und nun auch die der Esso AG, Hamburg (Tochtergesellschaft der Standard Oil N. J.).

Bis 1960 wird die Esso weitere 450 Mill. DM investieren; ihre Tochtergesellschaft, die Esso Tankschiff Reederei GmbH, soll 300 Mill. aufwenden. Zur Finanzierung dieses Programms wird die Esso ihr Kapital zunächst um 100 auf 300 Mill. DM erhöhen, außerdem rechnet der Vorstand damit, daß die Muttergesellschaft den größten Teil des Gewinns auch in den kommenden Jahren der deutschen Tochter belassen wird. Ein Teilbetrag dürfte durch eine Anleihe hereinkommen, die zum gegebenen Zeitpunkt aufgelegt werden soll.

Die Bilanzen der Esso sind seit Jahren auf das Rieseninvestitionsprogramm ausgerichtet. Daran hat sich auch in der Esso-Bilanz 1956 nichts geändert. Investiert wurden für 51,1 Mill., davon wurden 41,8 Mill. über Abschreibungen erwirtschaftet. Durch die 25prozentige Gründungseinlage an der Nord-West-Ölleitung GmbH, an der die Esso mit 47,2 v. H. beteiligt ist, haben sich die Beteiligungen auf 16,9 (9,2) Mill. erhöht.

Trotz der Suez-Krise stieg der Gesamtumsatz der Esso in 1956 um rund 18 v. H. auf 1670 (1416) Mill. Der Erlös nahm nach Abzug der Zölle und Mineralölsteuern auf 1239 (1047) Mill. zu. Das eigentliche Betriebsergebnis bezeichnet der Vorstand jedoch als unbefriedigend, der Betriebsgewinn wurde zwar verbessert, „doch zehrten ihn die darauf entfallenden Ertragsteuern sowie Vermögenssteuer und Vermögensabgabe fast vollständig auf“. Wie die Verwaltung mitteilt, kam der 1956 ausgewiesene Reingewinn von 4.4 (9,8) Mill., der sich um den Vortrag auf 10,1 erhöht, ausschließlich durch die „sonstigen Erträge“ zustande. Ein klares Bild über die tatsächliche Ertragslage ist jedoch aus der Gewinn- und Verlustrechnung (und deren Erläuterungen) nicht zu gewinnen, da der Posten „sonstige Kosten“ mit 178,9 (145,2) Mill. nicht detailliert wird.

Ohne Zweifel wird das Betriebsergebnis im Berichtsjahr dadurch verzerrt, daß sich durch die Suez-Krise erheblich gestiegene Einstandskosten ergeben haben, die sich nur zum geringen Teil in der Aufwandsrechnung für 1956 niederschlugen. Sie werden sich zur Hauptsache erst in 1957 auswirken. Die Suez-Krise hatte besonders nachteilige Folgen im Industrie-Heizöligeschäft. Es hat zwer im Berichtsjahr um 66 v. H. zugenommen (die gesamte Verbrauchssteigerung bei Mineralöl betrug 30 v. H.), dennoch entsprach die Entwicklung nicht voll den Erwartungen, da die Suez-Krise (und auch der verspätete Wegfall des Heizölzolles) in manchen Fällen die Umstellung von Kohle auf Heizöl vorübergehend verzögerten.

Der Rohöldurchsatz der Raffinerie Hamburg, 1956 mit über 2.1 Mill. t um 6 v. H. höher als im Vorjahr blieb im November und Dezember wegen des Rohölmangels um 22 v.H. hinter den Planzahlen zurück. Seit 1950 hat sich die Kapazität der Raffinerie mehr als verdreifacht. Nach dem weiteren Ausbau auf rund 3 Mill. t und nach Fertigstellung der neuen Raffinerie Köln, die 1959 mit einer Jahreskapazität von 3,5 Mill. t anlaufen und später auf 7,5 Mill. erweitert werden soll, wird die Esso l965 mit über 10 Mill. t oder 25 v.H. an der dann erreichten Raffineriekapazität des Bundesgebietes beteiligt sein. Die Esso Tankschiff Reederei läßt statt der 1955 bestellten neun Tanker von je 36 000 tdw bis 1961 auf deutschen Werften nunmehr sieben Tanker von je 47000 tdw und drei von je 36 000 tdw bauen. K.W.