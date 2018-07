Die Rheinische Girozentrale und Provinzialbank, Düsseldorf, hat 1957 ihr Stammkapital um 15 auf 45 Mill. DM erhöht, so daß einschl. der zu Ultimo 1956 verstärkten Rücklagen von 27 Mill. DM der Bank nunmehr Eigenmittel über 72 Mill. DM zur Verfügung stehen. Eine weitere, wenn auch 1956 verlangsamte, 1957 aber wieder forcierte Ausdehnung des Geschäftsvolumens kennzeichnet die Gegenwartslage des Instituts, das Ultimo 1956 eine Bilanzsumme von 3,4 (3,2) Mrd. DM, 1956 einen Jahresumsatz von 132 (126) Mrd. DM und im ersten Halbjahr 1957 einen erneuten Anstieg der Bilanzsumme auf 3,9 Mrd. DM aufweisen konnte. Die Ertragslage des Instituts wurde auf einer Pressekonferenz vom Vorstand als befriedigend bezeichnet. Auf das AK von 30 Mill. DM gelangt eine Dividende von wieder 6 v. H. zur Verteilung.

Fritz Butschkau, Geschäftsführender Direktor des Instituts, setzte sich auf einer Pressekonferenz eindringlich für eine breite Streuung und für Schutz und Förderung des Geldeigentums ein. Er bedauerte, daß sich die beträchtliche volkswirtschaftliche Kapitalbildung der letzten Jahre zu 80 v. H. über Preise und Steuern, d. h. im Eigentum der Unternehmen und der öffentlichen Hand vollzogen hätte, und daß die mannigfachen Formen der privaten Sparquote bei allen Bürgern des Volkes nur höchstens 20 V. H. betragen hätte. Eine solche Verteilung des Volkseigentums beeinträchtige Sparwille und Sparfähigkeit. Wer das Sacheigentum bejahe, müsse auch das Geldeigentum als schutz- und förderungswürdig ansehen. Eine große Zahl von Arbeitern, Angestellten und Beamten, von Kleingewerbetreibenden, Handwerkern und Bauern wünsche in der Geldform Eigentum zu erwerben und zu behalten. Es sei Aufgabe der verantwortlichen Stellen, dieses Eigentum genauso sicher zu halten wie das Sacheigentum. Dazu gehöre, die Kaufkraft stabil zu halten. Aber auch das Volk müsse in breitesten Schichten endlich wieder einen Lebensstil annehmen, der nicht auf dem „In-den-Tag-hinein-Leben“ beruht.

Bei dem Institut sind 1956 die Einlagen auf 1,296 (1,45) Mrd. DM zurückgegangen, aber bis zum 30. Juni 1957 wieder auf 1.652 Mrd. DM gestiegen. Als Zentralbank der rheinischen Sparkassen sorgt das Institut für hervorragende Liquidität. Das kurzfristige Privatgeschäft läuft als Gemeinschaftskreditgeschäft der rheinischen Sparkassen und bevorzugt die Kreditversorgung der mittleren und kleinen Wirtschaftsunternehmen und Handwerksbetriebe. Die Kundschaftseinlagen bei den rheinischen Sparkassen stiegen um 521 Mill.; die Spareinlagen um 446 Mill. und die Giroeinlagen um 75 Mill. DM auf insgesamt 4,8 Mrd. DM an. Das Verhältnis der Spareinlagen zu den Giroeinlagen normalisierte sich weiter und beträgt zur Zeit 69 : 31.

Im Aktivgeschäft haben sich die rheinischen Sparkassen zurückgehalten. Die langfristigen Geschäftszweige waren von der Kapitalmarktlage bestimmt. Der Gesamtumsatz an eigenen Pfandbriefen und Kommunalschuldverschreibungen umfaßte zwar 141 Mill. DM bei einem Gesamtumlauf an Inhaberschuldverschreibungen von 850 Mill. DM, aber der Absatz an Private befriedigte nicht. Die langfristige Aktivmasse nahm um 173 Mill. auf 1,57 Mrd. DM zu. Davon entfallen auf Hypotheken 391 (322), Kommunaldarlehen 908 (822) und sonstige Ausleihungen 265 (248) Mill. DM. r.