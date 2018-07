Eine neue Flutwelle von Hauptversammlungen ist durch große und kleine Säle, durch Kinopaläste und Verwaltungsräume geströmt, hat manches nach oben gespült, manches Treibholz sichtbar werden und wieder verschwinden lassen. Es ist die letzte große Welle der Bilanzen des Jahres 1956 gewesen, die in diesem Jahr zu erwarten war. Aus der Fülle der Hauptversammlungen heben sich einige im negativen wie im positiven Sinne hervor. Seit jeher pflegt die Wirtschafts-Publizistik aus der intimen Kenntnis dieser Veranstaltungen ein Resumé zu ziehen und ihre Meinung darüber zusammenzufassen, um Verwaltungen und Aktionären einen Hinweis über diese oder jene Erscheinungsform zu geben.

In den vergangenen Jahren ist wiederholt die Belebung der Hauptversammlung gefordert und gefördert worden. Unternehmungsleitungen, Bankherren, Aktionäre, Wirtschaftspresse, Wirtschaftsprüfer und eine interessiert beobachtende Gesetzgebung haben dazu beigetragen. Manche HV wurde dank einer vorzüglich geführten Aussprache zwischen Aktionär und Verwaltung – es muß nicht immer „Opposition“ sein – zu einem Genuß. In vielen Fällen ist jedoch auch das eine oder andere zu Wort gekommen, was dem Aktienwesen nicht dienlich sein dürfte. Wenn daraus gelernt wird, haben auch die weniger guten HV-Abläufe ihren Sinn gehabt. So wollen wir jedenfalls hoffen.

Aber es haben sich auch Vorgänge abgespielt, die einer Kritik bedürfen. Dazu gehören mehrere Auftritte des durch seinen Zufallstreffer gegen die Badische Anilin- & Soda-Fabrik bekannt gewordenen Darmstädter Kohlenhändlers Erich Nold. Er hatte einige durch nicht gerade sehr geschickte Verhandlungsführung entstandene Blößen genutzt und – nach angekündigter Anfechtungsklage gegen die Kapitalerhöhung der BASF – einen Vergleich erreicht, der für das Unternehmen nicht ganz billig war: Einschließlich Anwaltskosten handelt es sich da (nach unseren Informationen) um eine sechsteilige Zahl. Ermutigt durch diesen Erfolg, trat Herr Nold kürzlich auch in der Glanzstoff-HV auf, in deren Verlauf er allgemeinen Unwillen erregte. Andererseits aber hatte auch hier wieder der gleiche AR-Vorsitzer allzuviel Vertrauen zu seiner eigenen Routine, und er bewies nun zu wenig Fingerspitzengefühl für das, was sich in den Reihen vieler Kleinaktionäre abspielt. So wurde ihm recht grob gesagt: Eine HV sei kein Kintopp – er aber benehme sich wie ein Filmschauspieler.

Solche Entgleisungen sind bedauerlich, wenn auch „belebend“. Wenn Nold dann weiterhin sagte, die Hauptversammlungen wären wegen der „Machtverhältnisse“ und der „Führungsmethoden“ doch nur ein „ödes Forum“, so erscheint ein solches Kollektivurteil des 29jährigen anmaßend. Es bedarf der Zurückweisung, damit jene Art von Pritzkoleit-Niveau keine Schule macht und die HV nicht zum Rummelplatz wird. Dazu noch einige Stilblüten, damit der Leser unsere Kritik an solcher Art von Aktionär-Auftritten richtig verstehen möge. Nold pflegt neuerdings in den Hauptversammlungen ein Flugblatt zu verteilen, das mit den Worten schließt:

„Bleiben Sie mit mir zwecks Förderung gemeinsamer Interessen in Verbindung, empfehlen Sie mich weiter und schreiben Sie mir. Die Doppelversteuerung und anderes ist unser Unglück, dagegen Profit monopolistischer Kräfte, die unsozial an unserem Unglück profitieren, unsere Aktienersparnisse einer Selbstsozialisierung ausliefern. Ein Halt der Expropriierung der Aktionäre, dem schleichenden Wirtschaftsbolschewismus! Im übrigen bin ich dafür, daß dem Monopolstimmrecht der Banken Konkurrenz gemacht werden müsse! Aktionäre aller Gesellschaften, vereinigt Euch.“

Es ist bedauerlich, daß – wie in diesem so in vielen anderen Fällen – die „Belebung der HV“ in querulatorischer Form und recht oft ohne die geringsten Kenntnisse des Bilanz- und Aktienwesens erfolgt. Wenn man Leute wie Nold in wenigen Wochen mehrmals und dann jeweils einige Stunden lang anhören muß, kann selbst der eifrigste Verfechter des Grundsatzes „Mehr Rechte dem Aktionär!“ unsicher und schwankend werden. Jedenfalls ist ein „Noldismus im Aktienwesen“ kein Fortschritt, sondern ein Hemmschuh. Und es wäre gut, wenn andere Aktionäre in solche schieflaufenden Debatten eingreifen würden, um das Gesicht der HV und ihren Sinn zu retten. Die Mehrzahl der deutschen Aktiengesellschaften ist in den letzten Jahren durch und durch gesund und kräftig geworden. An Rhein und Ruhr sind starke Konzerne wieder entstanden; Milliardenumsätze und Hunderte von Millionen in Aktienkapitalien kennzeichnen sie. In den Hauptversammlungen jener Großunternehmen liegt aber vielfach eine Spannung, die leider von der Verwaltungsroutine nur selten gespürt wird. Es ist das Mißtrauen des soliden Kleinbesitzes gegen eine ihm nicht recht faßliche Wirtschaftsgröße, der er zwar nicht ablehnend, wohl aber skeptisch und beobachtend gegenübersteht. Vor allem wird das Depotstimmrecht der Banken als eine unbehagliche anonyme Sache empfunden und immer wieder angegriffen. Viele Maßnahmen der Verwaltungen während der letzten großen Hauptversammlungen waren nun nicht auf diesen Barometerstand eingestellt und hinterließen daher einen Beigeschmack, der dem Aktienwesen und der Bereitschaft, in Aktien zu sparen, nicht nützen kann. Wir haben dabei den Eindruck gewonnen, daß der Gesetzgeber durch Beobachter den Ablauf solcher Hauptversammlungen registrieren ließ, um bei der vielleicht doch nicht mehr allzu fernen Neufassung des Aktiengesetzes und anderer Wirtschaftsgesetze relativ lebensnah zu bleiben. So sehr ein Noldismus im Aktienwesen abzulehnen ist, so sehr zeigt dieser vielfach mißglückte Ausdruck der Mit spräche und des Unterrichtetseinwollens doch, daß die NS-Überbleibsel im Aktienrecht von untenher zunehmenden Unwillen erregen, und daß der Wunsch nach Kontrolle der Verwaltungsorgane der Aktiengesellschaften lauter geworden ist. Wir sehen darin ein Charakteristikum der diesjährigen Hauptversammlungen. Die Welle des Unmutes wird mit dem Wachstum der großen Unternehmen (und bei Fortbestehen eines unelastisch eingesetzten Depotstimmrechtes) vermutlich noch stark steigen. Darüber sollten vor allem die Routiniers nachdenken. W.-O. Reichelt