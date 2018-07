Die Scholven-Chemie AG, Gelsenkirchen-Buer, eine hundertprozentige Tochter der Bergwerksgesellschaft Hibernia AG, Herne, und somit Bundesbesitz, beschloß, ihr AK von 40 um 40 auf 80 Mill. DM zu erhöhen und eine Teilschuldverschreibungsanleihe in Höhe von insgesamt 30 Mill. DM auszugeben, nachdem davon bereits die erste Tranche von 15 Mill. DM Anfang Juni aufgelegt und glatt abgesetzt worden war. Die zweite Tranche soll in Kürze folgen. Die Gelder dieser vorwiegend Motorkraftstoffe und Düngemittel produzierenden Gesellschaft sollen für die Erweiterung der Erdölverarbeitungsanlagen auf einen Durchsatz von 2 Mill. jato verwandt werden. Im Berichtsjahr 1956 stand dem Unternehmen eine Kapazität von 0,75 Mill t zur Verfügung. Scholven will bei der zusätzlichen Erzeugung den Schwerpunkt auf Heizöl legen. Das Rohöl wird über die neue „Esso-Pipeline“ via Wilhelmshaven bezogen, Im Herbst 1956 lief die neuerrichtete Anlage für Volldünger, Kalkammonsalpeter und Salpetersäure an. Die Produkte seien von ausgezeichneter Qualität, heißt es im Jahresbericht.

Im einzelnen hatte sich der Einsatz von Rohöl um 21 v. H. auf 697 000 (577 000) und die Ausbeute auf 629 000 (504 000) t erhöht. Die Stickstofferzeugung in Form von flüssigem Ammoniak stieg von 37 300 auf 51 400 t. Der Durchsatz von Rohbenzol lag an der Kapazitätsgrenze von 250 000 jato. An Koksgas wurde eine Erhöhung um 50Mill. auf 612 Mill. cbm erreicht. Die Schwefelerzeugung stieg von 6 900 auf 7 700 t. Der Gesamtumsatz 1956 wird um 15 v. H. höher mit 251 (218) Mill. DM angegeben. Das an die Muttergesellschaft abgeführte Ergebnis beträgt nach Verrechnung der Ertragssteuern 3,2 (2,45) Mill. DM. r.