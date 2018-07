Inhalt Seite 1 — Suche nach den Elementen geht weiter Seite 2 Auf einer Seite lesen

Stockholm, im Juli

Das schöne periodische System der 92 natürlichen Elemente (Nr. 1 Wasserstoff, Nr. 92 Uran) war noch nicht völlig bekannt, als die Wissenschaftler begannen, es zu erweitern. Als sie in der Na:ur keine neuen Elemente mehr fanden, gingen sie daran, künstlich neue zu bauen, die sogenannten Trans-Urane. In Stockholm konnte man dieser Tage stolz bekanntgeben, daß eine siebenköpfige schwedisch-englisch-amerikanische Forschergruppe unsere Welt um ein Element mehr bereichert hat. Mit Hilfe des großen Zyklotrons des Nobelinstitutes bei Stockholm wurde das Element Nummer 102 geschaffen. Leider löste sich dieser neue Grundstoff sehr schnell wieder in Strahlen auf. Schon nach nur zehn Minuten hatte er sich zur Hälfte zerstrahlt und nach einer Stunde war er ganz weg. Der Grundstoff 102 wird sich also praktisch nicht verwerten lassen. Auch gewann man jeweils nur immer fünf Atome davon auf einmal. Das ist zuwenig. Enthält doch ein Tröpfchen Wasser schon 3000 Trillionen Atome.

Die Fachleute konnte diese fünf Atome an ihrer eigentümlichen radioaktiven Strahlung ohne weiteres als neues Element erkennen. Ja, sie konnten sie sogar chemisch identifizieren. Und außerdem lernten sie aus dem Verhalten der fünf Atome während der 60 Minuten, die man sie hatte, noch Neues über die allgemeine Struktur der Materie.

Das Nobelium, wie man das Element 102 taufte, ist der erste künstliche Grundstoff, der nicht von der Berkeley-Universität in Kalifornien hergestellt wurde. Dort konnte man jedoch bisher immerhin neun von zehn „möglichen“ neuen Elementen bilden. Das geschah, indem man Uran mit Neutronen fütterte, die man ihm von einem Kernreaktor zustrahlte. Auf diese Weise hat man immer neue und immer schwerere Elemente gebildet.

Nun hatte man in Schweden aber keinen Kernreaktor. Aber ein Zyklotron. Statt also Uran mit vielen kleinen Neutronen anzureichern, versuchte man, ihm das gewünschte Mehrgewicht durch ein einziges größeres wohlabgewogenes Partikel auf einmal zu geben. Als Partikel eigneten sich Ione des Sauerstoffs oder des Kohlenstoffs. Das Ion muß jedoch mit gewaltiger Energie in das Uran hineingeschleudert werden. Das tat man, indem man dem Ion im Zyklotron eine Geschwindigkeit von 40 000 Kilometer in der Sekunde gab – ein Siebentel von der Geschwindigkeit des Lichtes. So bombardierte man schon 1954 Uran vom Gewicht 92 mit Sauerstoff-Ionen vom Gewicht 8 und man erhielt richtig den neuen Grundstoff 100 – eben aus 92 plus 8. Dies war das Element Fermium, so benannt nach dem Nobelpreisträger von 1938, Enrico Fermi.

Nun ging man also in Schweden an das nächste Element. Aus Uran 92 und Neon-Ionen 10 hoffte man auf Element 102 zu kommen. Aber das mißlang. Der Schritt war vielleicht zu groß. Da erhielt man aus Amerika einige Tausendstel Gramm des neuen Elements Curium (nach Madame Curie) vom Gewicht 96. Plus 6 würde das auch 102 ergeben. Man beschoß in Stockholm also Curium mit Kohle-Ionen vom Gewicht 6 und diesmal bildete sich wirklich das neue Element 102, das Nobelium. Sehr zur Freude der sieben Forscher.

Die Kernwissenschaftler aber geben sich natürlich mit diesem Erfolg nicht zufrieden. Sie denken bereits an Grundstoffe mit noch höheren Nummern. Die Elemente 103 und 104 liegen ihrer Ansicht nach durchaus im Bereich der atomtechnischen Möglichkeiten. Auch Nummer 105 soll sich vielleicht noch chemisch identifizieren lassen. Danach aber, so meinen die Fachleute, müsse man die strenge Forderung der chemischen Identifizierbarkeit aufgeben und versuchen, auf andere Weise zu erkennen, ob und was sich da etwa gebildet hat. Man hält es für möglich, daß man auf diesem Wege fortschreitend noch einmal auf ein neues Element mit ganz neuen Eigenschaften stößt, das stabil bleibt, und nicht gleich wieder zerfällt. Doch gib’ es auch Kernforscher, die da zweifelnd den Kop schütteln. BP