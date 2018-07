RH.-Hamburg Figura, schön Figura, kostet nur zwei Mark, ist Reklama Preiso!“ ruft ein Italiener aus, zu dessen Füßen auf dem Pflaster des Pinnasbergs am Hamburger Hafen kleine Tier- und Menschenfiguren stehen, aus Gips mit Zuckerkruste gefertigt – wie es scheint. In vorderster Reihe sind kleinere Werke zu sehen. Kindlein mit Schäfchen, rosafarben mit Silberstreusel drauf. Und diese kosten nur eine Mark, was sicherlich auch Reklama Preiso ist. Denn für diese eine Mark zeigen sie durch ihre wechselnde Farbe an, wie das Wetter wird. Werden sie blau, kommt schönes Wetter, bei Lila bleibt’s veränderlich.

Es droht an diesem frühen Sonntagmorgen – ihrer rosa Farbe nach – Regen und Feuchtigkeit. Daß sich die Figürchen allerdings irren, ist nur gut. So wird der Markt durch Regen nicht gestört, der berühmte Altonaer Fischmarkt, den so viele Hamburger nur vom Hörensagen kennen, obwohl er schon jahrhundertelang besteht. Um ihn zu erleben, muß man nämlich am Sonntagmorgens sehr früh aufstehen – oder am Sonnabendabend nicht schlafen gehen.

Wenn dieser Markt auch Fischmarkt heißt, so sind die Fische hier doch nicht wichtig. Schließlich geht man auf den berühmten Pariser Flohmarkt ja auch nicht wegen der Flöhe.

Ob ‚Figura‘ blau, ob lila oder rosa, man geht so früh wie möglich auf diesen Sonntagsmarkt nicht weit von den Landungsbrücken, am besten zwischen sechs und sieben. Später, wenn es neun oder zehn geworden ist, scheint der Schmelz dahin zu sein: das Grün der Gemüse ist welker, die Haut der Räucheraale matter, die Stimmen der Ausrufer heiserer. Die kräftigsten Küken sind dann schon ausgesucht, die muntersten Ferkel verkauft, und auch die buntesten Tücher dahin. Der Mann, der Aale bündelweise verkauft – er legt noch einen dritten, einen vierten und einen fünften als Zugabe drauf und verkündet den Preis, als könnte er selbst nicht fassen, daß das so billig ist – dieser Mann ruft gerade: „Na, was ist das? Seid Ihr zu faul zum Essen?“

„Dies sind Blaubeern direkt ausn Wald!“ sagt eine Frau und „frische Eier eben ausm Nest“ bietet ihre Nachbarin an. Zwei Betrunkene steuern gefährlich nah an dem Eierberg entlang. „Vorsicht, Hansi, komm hier weiter her, Hansi“, mahnt der eine den anderen. Er geleitet Hansi, einen Kohlenarbeiter in Manchesterweste mit einer roten Nelke im Munde, sorgsam in der Gefahr vorüber.

Gegen acht ist das Gedränge schon dicker geworden, und immer mehr Leute kommen vorbei, die Pappkartons mit Löchern im Deckel tragen. Es piept und raschelt darin. Erfahrene Käufer besitzen für solche Transporte eine Kiste mit Drahtdeckel, und man kann sich ansehen, was sie gekauft haben: Kaninchen, Hühner, Gänse, Enten – oder eine Schildkröte.

Hansi ist vor einem Bottich stehen geblieben, der groß wie ein kleiner Dorfteich ist und in dem Massen von sauren Gurken schwimmen. Er beschreibt mit dem Arm, schwankend noch, einen großen Bogen über dem Gurkenteich und sagt: „Die da will ich haben.“