Vielleicht soll man zugunsten jener Kraftfahrer, für die die Landschaftsverbände in der Bundesrepublik jährlich Zehntausende von Mark zusätzlich ausgeben, um die Autobahnen von den Zeugnissen ihrer anscheinend mangelhaften Erziehung zu reinigen, annehmen, daß sie nicht wissen, wieviel ihre Gedankenlosigkeit kostet. In der Tat gleicht ein Teil der Parkplätze an den Autobahnen kleineren Müllabfuhrplätzen, und viel besser sieht es auf den meisten anderen auch nicht aus. Straßenwärter verbringen einen vollen Arbeitstag wöchentlich allein mit der Beseitigung der kleinen Abfälle, die zivilisierte“ Kraftfahrer als unerwünschte Andenken ihrer Anwesenheit jede Woche zurücklassen.

Um diesem, auch Ausländern gegenüber recht peinlichen Zustand abzuhelfen, wurden kürzlich Papierkörbe und Abfallbehälter an den Parkplätzen aufgestellt. Fehlt nur noch, daß die Papierkörbe auch benutzt werden und daß die Abfallbehälter groß genug sind, um die vielen Zentner Kalk, Kohle, Schlacke, Zuckerrübenschnitzel, Zement, Kies oder Sand zu fassen, die manche Lastwagenfahrer aus Furcht vor polizeilichen Gewichtskontrollen am Rande der Autobahn abladen – statt sie gar nicht erst aufzuladen. Wenn man schließlich erfährt, daß allein zwischen Bottrop und Düsseldorf Woche für Woche etwa 50 alte Autoreifen aufgelesen werden, die nach vorgenommenem Reifenwechsel einfach liegenblieben, kommt man zu der Einsicht, es genügt nicht, daß jeder Kraftfahrer fähig ist, einen Reifenwechsel vorzunehmen, sondern daß bei vielen ein ebenso gekonnter Gesinnungswechsel vonnöten wäre – den übrigen Verkehrsteilnehmern und der Landschaft gegenüber. Denn so fremd dies auch manchem Fahrer klingen mag, es gibt auch in einem Lande mit so schmutzigen Autobahnen immer noch eine ganze Menge Menschen, die eine saubere, nicht vom Abfall verunreinigte Landschaft dem Anblick jener Spuren vorziehen, die Gedankenlosigkeit und Rücksichtslosigkeit hinterlassen. P-n