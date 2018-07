Maria Wörth, im Juli

Die Motorisierung auf dem Wörther See, unweit der österreichisch-jugoslawischen Grenze gelegen, macht rasche Fortschritte. Sie geht weniger auf das Konto des fahrplanmäßigen Dampferverkehrs mit den Hauptstationen Klagenfurth, Maria Wörth, Pörtschach und Velden oder des regen Wassertaxenbetriebs zwischen den einzelnen Kurplätzen, sondern in erster Linie auf das der Fremdenverkehrsattraktion „Wasser-Ski“.

Wer in diesen Wochen die unermüdlich ihre Runden fahrenden motorstarken Boote sieht, in deren Schlepp mit 55 oder 60 Kilometern Stundengeschwindigkeit ein Urlaubsgast auf Brettern über das Wasser gleitet, der muß diesem „Sport“ als Urlaubsvergnügen eine große Zukunft voraussagen. Ein erntsthafter Konkurrent als „Ferienhilfsmittel“ scheint in diesem Jahr lediglich die Luftmatratze zu sein, die den Badenden vollends von jeglicher Tätigkeit befreit und außerdem eine Sonnenbräune garantiert, die man sich ohne Schwitzen erwerben kann, weil jeweils Bauch oder Rücken vom Wasser leicht umspült wird. Da der Wörther See in diesem Sommer schon früh seine Höchsttemperaturen von 25 bis 27 Grad Celsius erreichte – sie beträgt selbst im September noch etwa 22 Grad –, brauchen selbst kälteempfindliche Naturen sich dabei nicht zu fürchten.

Leidtragende dieser Motorisierung sind die einheimischen Fischer („Wir müssen weichen, denn der Fremdenverkehr ist einträglicher“) und die Angler, die in jedem Jahr wieder vom Fischreichtum dieser Gewässer angezogen werden. Immerhin bietet der See – trotz der Hochsaison – noch stille Winkel mit guten Fangaussichten, zumal dem Aussterben der Edelfische, die mehr und mehr vom Badebetrieb und Motorbootslärm vergrault werden, durch jährliches Aussetzen junger Fischbrut entgegengearbeitet wird. So ist – hauptsächlich natürlich in den kleineren Orten – ein verträgliches Nebeneinander von Badenden, Wasserskifahrern und Anglern möglich. Und jeder kommt auf seine Kosten.

Auf ihre Kosten kommen natürlich auch die Wasserskischulen am See, wo man „von der Pike auf“ lernen kann, und dazu die Besitzer jener Motorboote, die das Gewerbe sozusagen „frei“ betreiben. Sie fahren von Badestrand zu Badestrand, den Anruf der Ski-Interessenten erwartend. Natürlich ist dieser Sport nicht ganz billig, aber der Reise-Etat kann’s in den meisten Fällen noch vertragen. In Maria Wörth, einer Halbinsel am Südufer des Sees, etwa in der Mitte zwischen Velden und Klagenfurth, sieht die Preisliste so aus: Erster Fehlstart 5 Schilling (etwa 90 Pfennig), zwei Fehlstarts 10 Schilling, drei Fehlstarts 20 Schilling. Dann beginnt es von vorn. Schafft man die Runde nach zwei Fehlstarts, dann werden 30 Schilling fällig, denn für die Runde (etwa 4 Minuten Fahrzeit) werden 20 Schilling gefordert.

Der Start ist beim Wasserski praktisch die einzige Schwierigkeit, deren Überwindung für Neulinge einige Geduld kostet. Hat man sich einmal aus dem Wasser herausziehen lassen und verzichtet man im Anfang darauf, über die Bugwellen nach links und rechts elegant herausspringen zu wollen, dann ist eine sichere Fahrt eigentlich garantiert. Stürze in voller Fahrt sind übrigens völlig schmerzlos. Erforderlich ist beim Start lediglich etwas Gleichmut, um das Gelächter der Zuschauer bei Ungeschicklichkeiten zu überstehen. Sportlern aus Leidenschaft sei jedoch geraten, nicht gleich in den ersten Urlaubstagen auf die Bretter zu gehen, denn Wasserski ist so faszinierend, daß alle Finanzdispositionen umgeworfen werden.

Und auf was möchte man am Wörther See denn schon verzichten? Auf den Kasinobesuch in Velden? Auf den nachmittäglichen Tanztee direkt am See? Oder auf die tägliche Ration roten „Bozener“ oder „Kalterer“, Weine, die dort so preiswert sind? Die Entscheidung ist schwer. K. W.