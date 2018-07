Schukow nach Amerika! Als Präsident Eisenhower bei seiner Pressekonferenz am vergangenen Mittwoch mitteilte, daß er mit einer Zusammenkunft zwischen dem russischen Verteidigungsminister Marschall Schukow und seinem amerikanischen Kollegen Wilson einverstanden sei und daß Schukow in den Vereinigten Staaten willkommen wäre, war dies die erste direkte Einladung, die aus Amerika je an einen leitenden Sowjetfunktionär ergangen ist. Dieser Schritt hat auf der ganzen Welt eine Vielzahl von Spekulationen ausgelöst und ist auch – insbesondere in den USA selbst – auf manche Ablehnung gestoßen. Moskau indes hat sich bislang zu dem Angebot nicht geäußert. *

Internierungslager in Frankreich: Die Sondervollmachten, die die Regierung Bourgès-Maunoury für die Kriegführung in Algerien und für den Kampf gegen die algerischen Agitatoren im französischen Mutterland gefordert hatte, wurden ihr von der Nationalversammlung mit 280 gegen hat Stimmen zugebilligt. Danach hat der Innenminister jetzt unter anderem das Recht, für Personen, die wegen bestimmter Straftaten – wie Waffenbesitz, Weiterführung verbotener Organisationen, Zusammenrottung – verurteilt worden sind, nach Verhütung ihrer Strafen eine Sicherungsverwahrung anzuordnen. – Eine Ablehnung der Regierungsvorlage hätte, da vom Ministerpräsident die Vertrauensfrage gestellt war, automatisch zum Sturz der Regierung geführt. Das hat ohne Frage die Entscheidung der Abgeordneten mit beeinflußt.

Keine Atomwaffen für NATO-Staaten: Washington gab bekannt, daß mit einer Ausrüstung der europäischen Verbündeten mit amerikanischen Atomwaffen in nächster Zukunft nicht zu rechnen sei. Die amerikanische Regierung habe jedenfalls nicht die Absicht, den Kongreß noch in dieser Sitzungsperiode um die entsprechenden Vollmachten zu bitten. Wenig zuvor hatte Außenminister Dulles auf einer Pressekonferenz beträchtliches Aufsehen erregt, als er durchblicken ließ, daß die Vereinigten Staaten im Falle eines Herstellungsverbots für nukleare Waffen möglicherweise ein NATO-Atomwaffenarsenal aus amerikanischen Beständen errichten würden, das den Mitgliedstaaten jedoch erst im Kriegsfall zugänglich wäre.

*

Bundesrat sagt „ja“ zu Europa-Verträgen: Auf seiner letzten Sitzung vor. den Sommerferien hat der Bundesrat einstimmig die Verträge zur Gründung der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der europäischen Atomgemeinschaft gebilligt. Die Erklärung der Bundesregierung, daß die gesetzlich vorgesehene laufende Unterrichtung von Bundestag und Bundesrat über die Entwicklung des Gemeinsamen Marktes von einem „sachlichen Meinungsaustausch“ begleitet sein soll, trug wesentlich dazu bei, Bedenken, die sich vor der Abstimmung in der Länderkammer gebildet hatten, zu zerstreuen. Jetzt kann das Ratifikationsgesetz vom Bundespräsidenten ausgefertigt werden. Wieder ist eine Weiche in Richtung Europa gestellt.

Sirius, 25. 7. 57