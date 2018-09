Inhalt Seite 1 — WOHIN ROLLST DU-GLOBUS ? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Nachkommen der Inkas– Peru, ein Land der freien Wirtschaft und gesunden Währung

Seine Reise um den Globus hat unseren Mitarbeiter A. E. Johann bisher durch die ABC-Staaten (Argentinien, Brasilien, Chile) nach Bolivien und Peru geführt, über die er in unserer – letzten Ausgabe zu berichten begonnen hatte. Seine Schilderung Mexikos schließt sich in der nächsten Woche an. Wenn sich nach Beendigung der Weltreise das Bild unseres spannungsgeladenen Erdballs gerundet hat, werden die ZEIT-Leser leichter imstande sein, die Konturen des Weltgeschehens zu erkennen. Auch Möglichkeiten und Anteil Deutschlands an der Entwicklung werden sich abzeichnen.

Diese Indianer der Hohen Sierra Boliviens zu beobachten, diese untersetzten Menschen mit den harten, mächtigen Waden, den breiten, tonnenförmigen Oberkörpern und den tiefbraunen, breiten Gesichtern, auf denen das Lächeln oder gar das Lachen nur selten aufscheint – als gehöre es dort gar nicht hin –, bin ich in ihrer hohen Heimat, in die von allen Seiten die vergletscherten Gipfel der Anden herniederblicken, nicht müde geworden. Ich wollte aus vielen Gesprächen erfahren, in welcher seelischen Luft sie leben. Ich sah sie mit ihren seltsamen Grabhacken an den steilen Hängen werken, sah sie die Kartoffeln (die ja hier beheimatet sind) ernten und auch die Quinoa, den „peruvischen Weizen“, eine Art von Hirse; ihre großen Fruchtrispen gewinnen vor der Reife eine herrliche purpur- bis goldrote Tönung und zieren die kahlen Hänge der Puna (des willigen Hochlands über der Baum- und Strauchgrenze) von kleinen krummen Feldern her mit himmlisch kräftigen Farbenklecksen, Wie sie das mit groben Flegeln gedroschene Getreide (Gerste zumeist) nach uralter Weise gegen den Wind worfeln, um das Korn vom Kaff zu trennen! Wie sie ohne Pflug, nur mit Hilfe einer harten Wurzel, in Form eines spitzen Widerhakens, ihre sanft in die Hänge geschmiegten Felder pflügen! Wie die Frauen im Wandern noch – das Jüngste vor ihrer Brust, auf dem Rücken eine schwere Last – unablässig die Handspindel drehen; wie anderswo die Männer ihre strahlend bunten Ponchos weben, in sicherlich viele Jahrhunderte alten Mustern, durch die sich die einzelnen Landschaften und Stämme bis zum heutigen Tage unterscheiden! Ich sah sie in inbrünstiger Andacht vor den Türen der alten spanischen Kathedralen – in Cuzco etwa oder in Ayacucho – auf den Knien liegen und zur gold- und silber- und juwelengeschmückten Madonna beten, die ihrem erdverhafteten, nackenkrümmenden Dasein ebenso göttlich rein und reich und fern erscheinen mag, wie es zu den Zeiten der Inkas (denn sie sind ja die Nachfahren des Inkavolkes!) die damals göttliche Sonne gewesen ist. Ich sah sie auf den schreiend bunten Märkten in der kristallenen Luft ihrer Bergheimat ihre Töpfe und Tücher, ihre Hirse und Kartoffeln, ihren Pfeffer und ihre Körbe verkaufen – und seltsam still und gar nicht marktfröhlich ging es auf diesen großen Märkten zu, als hätten sich die vielen hundert Versammelten geschworen, nur gedämpft zu sprechen und keine Unruhe zu machen. Sie wirken sonderbar langsam und leise, diese Indianer.

Eine Flötenmelodie ...

Aber nirgendwo und nirgendwann empfand ich die Fremdheit und die verhaltene Schwermut der Andenbewohner, dieser Nachbarn der Wolken, so stark, wie wenn ich auf den öden Hochflächen der Puna, wo noch der Schnee der letzten Nacht in den Felsenwinkeln lag, innehielt, um mich von den zuweilen halbmetertiefen Löchern der schmalen, groben Straße ein wenig zu erholen, und dann den Motor abstellte. Es erhob sich unvermittelt die große Stille um mich her wie ein sanfter Rauch aus dem groben Gras, das die Lamas so gern fressen. Die Lamas und Alpaccas waren meistens nicht weit; sie weideten abseits zwischen den Felsen, auch sie sehr still; nur die Fohlen in ihren drolligen Fellkostümen hüpften zuweilen im Überschwang ihrer“ Jugend, aber auch sie schon eigentümlich gemessen. Manchmal entdeckte ich den Hirten der Herde gleich in seiner bunten Wollkappe mit den Ohrenzipfeln und dem mehr oder weniger zerschlissenen Poncho über den Schultern. Oft aber hörte ich ihn nur; er hockte irgendwo versteckt auf einem Stein. Er hatte vielleicht das Auto, das sich auf seine 5000 Meter unter die Klippschiefer, die Geier und Adler und Vicunas vorgetraut hatte, gar nicht bemerkt, weil er viel zu sehr mit seiner Flöte beschäftigt war. Denn er spielte sich und seiner wolligen Herde eine dünne, zierliche Melodie, ganz selbstvergessen; spielte mit leichten Variationen immer die gleiche Tonfolge. Und wie er selber wurde auch ich nicht müde, den schwermütigen Kadenzen zuzuhören; denn die glasig klare Luft der großen Höhe, das unermeßlich leere Blau des Himmels, der leise in den blechharten Gräsern weinende Wind – dies alles gewann in der einfachen Flötenmelodie Gestalt, war in ihr zu einem Poem aus Tönen verdichtet.

Im Süden des alten inkaischen Kernlandes, in den Gebieten um den Titicacasee, hatte die letzte Regenzeit versagt. Die kargen Felder waren verdurstet. Die Menschen und Herden hungerten und verhungerten. Da die armen Indianer sich nicht anders zu helfen wußten und ihnen auch auf andere Weise – es sei denn durch einige Straßenbauten – nur schwer zu helfen war, so wanderten sie zu Tausenden in die reiche Küstenzone Perus hinunter, stiegen von ihren hohen Bergen und versuchten ihr Glück in den großen Städten am Meer, in der Hauptstadt Lima vor allem. Dort wuchsen dann die Budenstädte aus Lehm, Kisten und rostigem Wellblech die kahlen Wüstenhügel um die stolze alte Stadt empor.

Aber Peru ist ein glücklicheres Land als das arme, in seine hohen Berge eingesperrte Bolivien. In Peru hat es keine indianische Revolution gegeben, obgleich von den etwa neun Millionen Peruanern gut die Hälfte reinblütige Indios und ein weiteres Drittel Mestizen sind – und es wird bei nur einiger Weisheit der Regierungen auch keine geben. Denn Peru stößt in breiter Front an den Stillen Ozean, und wenn auch der lange Küstenstreifen zwischen dem Gebirge und der hohen See von Natur her eine einzige sterile Wüste darstellt (sie erstreckt sich von der Atacama Nordchiles bis nach Ecuador hinauf), so bildet doch diese Wüste heute das wirtschaftliche Rückgrat Perus. Auf den zweieinvierteltausend Kilometern der wüstenhaften Costa wohnt ein Viertel der Bevölkerung; und hier liegen mitten in den toten, braunen Sand- und Felsenhügeln zwei der drei größten Städte des Landes, Lima und Trujillo; hierher stammt der größte Teil der peruanischen Ausfuhren, die dem Lande die nötigen Devisen verschaffen.