Im Januar 1953 wurde in einem Schauprozeß, der noch von Stalin angeordnet wurde, eine vorwiegend aus Juden bestehende Gruppe sowjetischer Ärzte für schuldig befunden, eine Reihe prominenter sowjetischer Militärs und Politiker durch vorsätzlich falsche Behandlung umgebracht zu haben Der Prozeß, Gipfelpunkt einer antisemitischen Kampagne, sah als Kronzeuge den jüdischen Arzt Professor Meir Semenowitsch Wowsi. Er gestand, über die Organisation Joint vom amerikanischen Geheimdienst Anweisungen „zur Beseitigung führender Persönlichkeiten der Sowjetunion“ erhalten zu haben. Umfangreiche Säuberungsaktionen waren gerade eingeleitet worden, da starb Joseph Stalin. Seine Nachfolger rehabilitierten die meisten der verurteilten Ärzte, unter ihnen auch Wowsi. Ihre Aussagen seien durch „verbotene Untersuchungsmethoden erpreßt“ worden. Gute drei Jahre vergingen, da erschien im November 1956 in der Prawda eine ausschließlich von Mitgliedern der jüdischen Prominenz der Sowjetunion unterzeichnete scharfe Verurteilung des israelischen Sinaifeldzuges. Darin wurde der Zionismus als „Werkzeug der kapitalistischen Großmächte“, die „reaktionäre Regierung“ des jüdischen Staates als „Handlanger des Kolonialismus“ dargestellt. Zu den Unterzeichnern gehörte der – diesmal nicht erpreßte – Professor Wowsi. Und in dieser an keinerlei äußere Umstände gebundenen Willigkeit zum Verrat an seinen eigenen Rassegenossen bestehen wohl auch seine „Verdienste um die Förderung der medizinischen Wissenschaften und die pädagogische und ärztliche Tätigkeit“ (sic!), für die der Sechzigjährige dieser Tage mit dem Leninorden ausgezeichnet wurde. Zeiten, Führer und Zwecke änderten sich; Stalin brauchte Wowsi 1953, um die mangelnde Wachsamkeit und Zuverlässigkeit Berijas und Malenkows zu erhellen. Chruschtschow brauchte ihn 1956 als Helfer beim Buhlen um die Gunst der arabischen Staaten, und er wird ihn – möglicherweise auch zur weiteren Belastung des gestürzten Malenkow – künftig noch brauchen. Nur. an Wowsi änderte sich nichts. Heute wie damals, immer ist er dienstbereit, mit dem einzigen Unterschied, daß an die Stelle der „verbotenen Untersuchungsmethoden der Stalinschen Ära“ die „Freiheitsdressur“ Chruschtschows getreten ist. J. P.