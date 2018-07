Eine gute Nachricht für Angestellte, die ein Bruttogehalt zwischen 750 und 1200 DM beziehen, also nach den neuen Rentengesetzen versicherungspflichtig sind: Eine Befreiung von der Sozialversicherung ist für die noch nicht 50jährigen nur durch den Abschluß einer gleichwertigen Lebensversicherung bis zum 30. 9. 1957 möglich. Mancher der betroffenen Angestellten hat vielleicht mit dem Abschluß einer solchen Ersatzversicherung gezögert, weil der vom Arbeitgeber freiwillig übernommene Anteil von 50 v. H. der Prämie bisher lohnsteuerpflichtig und nur innerhalb gewisser Grenzen als Sonderausgabe absetzbar war. Nunmehr sind diese Beträge als ganz steuerfrei erklärt worden.

*

Immer wieder haben Hausfrauen Grund zur Klage darüber, daß die Preise in den Auslagen der Einzelhandelsgeschäfte nur nachlässig oder gar nicht ausgezeichnet werden. Vor allem an den Hauptverkaufstagen fehlen oft die Preisschilder gerade an den besonders begehrten Waren. Der Bundesausschuß für volkswirtschaftliche Aufklärung nimmt diese Klagen jetzt zum Anlaß, daran zu erinnern, daß jeder Einzelhändler verpflichtet ist, alle im Schaufenster und in den Verkaufsständen ausgestellten oder im Laden bereitgehaltenen Waren mit den geforderten Preisen unter Angabe der handelsüblichen Gütebezeichnung und der Gewichtseinheit auszuzeichnen.

*

Während um die Möglichkeit des Abbaus unserer überaktivierten Zahlungsbilanz gestritten wird, wachsen die Exportüberschüsse von Monat zu Monat weiter an. Im Juni belief sich unser Außenhandelsüberschuß nach einer Mitteilung des Bundeswirtschaftsministeriums auf 377 Mill. DM, womit der Aktivsaldo der Handelsbilanz für das erste Halbjahr 1957 auf mehr als 1,9 Mrd. DM angewachsen ist. Das Ministerium rechnet auch für die nächsten Monate trotz verschiedener Importerschwerungen im Ausland und einer allgemein leicht gedämpften Entwicklung der Weltkonjunktur mit weiter anhaltenden Exportsteigerungen.