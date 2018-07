Inhalt Seite 1 — Das Englandbild weitet sich Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mit Artikeln in der ZEIT begann es. Der Münchener Verlag R. Piper & Co wurde auf sie aufmerksam und forderte den Verfasser, Dr. Rudolf Walter Leonhardt, auf, diese Artikel, die man Monographien über englische Lebensfragen nennen könnte, zu einer Gesamtdarstellung Englands auszuweiten, zu einem Buch. Vor kurzem ist es erschienen. Wir haben einen hervorragenden Kenner der Materie um eine kritische Würdigung gebeten: Professor Dr. Ernst Leisi, den Ordinarius für Anglistik an der Universität in Zürich, der unter anderem das Buch „Das heutige Englisch“ geschrieben hat.

Büchern, die das Wesen ganzer Länder erfassen wollen, begegnet man am besten mit Skepsis. Da geht einer in ein fremdes Land, verweilt dort zwei, drei Wochen, sammelt einige Kuriositäten und ergänzt das Bild, wo es ihm unvollkommen scheint, durch seine eigene Phantasie. Wenn er geschickt ist, verwischt und verwedelt er die Nähte, wo Beobachtung und Phantasie aneinanderstoßen, und wenn er darüber hinaus brillant schreibt, wird sein Buch zum Bestseller. Ein berühmt gewordenes „Werk“ über Amerika schildert das Innerste geheimer Atomanlagen, als wären es Seifenfabriken, und es ist mir immer wieder aufgefallen, wie wenig das die meisten Leser gestört hat. Das Wache Bedürfnis nach Information scheint den kritischen Sinn zu töten.

Nicht bei allen Leuten freilich. Der kritische Leser, abgeschreckt durch schlimme Erfahrungen, verfällt ins Gegenteil: er neigt dazu, solche Länderschilderungen nur noch mit Mißmut und Mißtrauen anzusehen. Vollends, wenn ein Buch über England handelt. Hier liegt es vor uns: giftgrün, aber graphisch wirksam der Umschlag, wenig schön und noch giftgrüner der innere Einband, der Inhalt eingeteilt in 77 kurze Kapitel – also offenbar literarisches Kurzfutter. Soll man es überhaupt lesen? Meinetwegen. Und nun geschieht ein kleines Wunder – das Werk erweist sich als eines der gescheitesten Bücher, die in diesem Jahrhundert über England geschrieben worden sind:

Rudolf Walter Leonhardt: „77 mal England – Panorama einer Insel“. R. Piper Verlag, München, 448 S., 17,80 DM.

Mehr noch: das Buch widerlegt die fast unausrottbare These, wonach ein deutsches Buch entweder zuverlässig oder unterhaltend, aber nicht beides zugleich sein könne.

Leonhardt war nicht nur einige Wochen in England, sondern sieben Jahre. Einen Strom des Wissenswerten schüttet er vor dem Leser aus, spricht de rebus cunctis et quibusdam aliis – von allen Dingen und noch einigen dazu – wir erfahren, wann manTrinkgelder geben muß und wie hohe, welche Nachtklubs gut, welche schlecht und teuer sind, wie sich die englischen Gewerkschaften entwickelt haben, wes Geistes Kind jede der großen englischen Zeitungen ist, was man bei verschiedener Gelegenheit tragen soll, wieviel Katzen und Kanarienvögel es in England gibt, wie es im Parlament zugeht, was für Theater es in London gibt, wie die Schauspieler leben, was die politischen Parteien wollen und noch viel mehr, vom praktischen Reiseratschlag bis zum Allgemeinsten und Wesentlichsten.

Man verliert oder langweilt sich keinen Moment in dieser Fülle; denn alles ist am Konkreten verankert, an persönlichen Erfahrungen oder Begegnungen. Hinter jeder Behauptung steht eine Geschichte, eine Stadt, eine lebendige Menschengestalt, die man plastisch in Erinnerung behält, sei es eine Berühmtheit wie T. S. Eliot oder Bertrand Rüssel, seien es unberühmte, aber doch repräsentative Menschen, vom Aristokraten bis zum Arbeiter.