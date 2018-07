Sie lobten mich zu Wenzel Wittko hinüber, dem seelischen Ratgeber unserer Zeitschrift, und sie machten mich zu seinem Gehilfen. Wittko hatte kurzes schwarzes Haar, versonnene Augen, gütig war sein Mund, gütig das Lächeln, das er zeigte – über seinem ganzen teigigen Gesicht lag ein Ausdruck rätselhafter Güte.

Mit dieser Güte arbeitete er; mit Geduld, Gin und Güte las er die tausend Briefe, die der Bote seufzend zu uns hereintrug: Briefe der Beladenen, der Einsamen und Ratsuchenden; – oh, niemand kann das Gewicht der Briefe schätzen, das traurige Gewicht der Fragen, mit denen sich die Zeitgenossen an Wenzel Wittko wandten. Sie schrieben ihm all ihre soliden Sorgen, ihre Verzweiflungen, ihre wesentlichen Wünsche – er wußte immer Rat.

Er wußte, was einer Dame zu antworten war, die keine Freunde besaß; er tröstete eine Hausfrau, deren Mann nachts aus dem Eisschrank aß. Souverän entschied er, ob man seine Jugendliebe heiraten darf. Keiner, der eine Frage an ihn stellte, ging leer aus. Die Sekretärin, die unsicher war, ob ihr Chef sie nach Hause fahren darf, der junge Mann, dessen Schwiegereltern ihn mit „Sie“ anredeten, die Witwe, die von ihrer ehrgeizigen Tochter ein Schlagsahneverbot erhalten hatte – alle, alle erhielten persönlichen Trost und Ratschlag. Es gab nichts, was Wenzel Wittko umgangen, wovor er gekniffen hätte: alles unter der Sonne konnte er entscheiden, aufrichten und beschwichtigen. Was bedrückte, wurde ausgesondert, wo es an Frohsinn mangelte, wurde er hinverfügt. Wo kein Mensch mehr raten konnte: Wenzel Wittko, unser seelischer Ratgeber, brachte es mit Geduld, Gin und Güte zustande.

Ich durfte ihm dabei helfen, ich und Elsa Kossoleit, unsere blasse Sekretärin: bewundernd sahen wir zu, wie er den Korb mit den straff geschnürten Briefpacken in sein Zimmer zog, wie er sich hinkniete, die Schnüre löste und sein gütiges Gesicht tief und träumerisch über den Inhalt senkte. Bewunderung war das wenigste, was wir für ihn aufbrachten; wenn er grüßte, empfanden wir ein warmes Glück, wenn er uns rief, eine heiße Freude.

Mich rief er schon am ersten Tag zu sich höflich lud er mich ein, Platz zu nehmen, tot mir Gin in der Teetasse an,

musterte mich lange mit rätselhafter Güte.

„Kleiner“, sagte er plötzlich, „hör mal zu.“