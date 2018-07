Berlin, Ende Juli

Es war gewiß nur Zufall, daß die Unterzeichnung der Berliner Erklärung im Schöneberger Rathaus gerade am Geburtstage Ernst Reuters stattfand. Jedenfalls war sie nicht als symbolträchtige Proklamation gemeint. Sie ist ein handfestes politisches Programm, das über die bisherigen, eher allgemein gehaltenen Erklärungen zur Deutschlandfrage hinausgeht. Freilich sind die Elemente nicht neu, sie gehören sämtlich zum festen Bestand der westlichen Deutschlandpolitik. Das Dokument enthält Forderungen und Bedingungen, die wir uns zwar gewöhnt haben, als selbstverständlich zu betrachten, die sich aber, als Garantien der westlichen Großmächte, keineswegs von selbst verstehen. So beispielsweise die Freiheit der Selbstbestimmung eines wiedervereinigten Deutschland über seine Außenpolitik und seine internationalen Bindungen oder das Junktim zwischen deutscher Wiedervereinigung und einem umfassenden Abrüstungsabkommen, von dem es heißt: „Die Westmächte werden keinem Abrüstungsabkommen beitreten, das der – Wiedervereinigung Deutschlands im Wege stehen würde.“

Diese Garantien sind das Ergebnis zäher diplomatischer Verhandlungen, nicht neu, gewiß nicht, aber hier zum erstenmal in einer bindenden Erklärung auf Viermächte-Basis als Grundzug der gemeinsamen Politik fixiert. Man merkt es dem Text des Dokumentes an, daß es das Resultat sorgfältiger Diplomatenarbeit ist und keine hastig zusammengebastelte ad hoc-Proklamation (mit der man dem Berliner Besuch von Bulganin und Chruschtschow hätte vorgreifen wollen) wie die zwei Tage zuvor eilig eingebrachte Deutschland-Erklärung Grotewohls. Sie propagiert eine deutsche Wiedervereinigung statt durch freie Wahlen, durch einen Staatenbund zwischen Bundesrepublik und DDR auf völkerrechtlicher Basis, ohne zu verraten, wer dieses Staatengebilde – eine oberste Staatsgewalt hält man in Pankow „vorerst“ für überflüssig – regieren soll.

Die Berliner Erklärung, so sagte Brentano bei der Unterzeichnung, wolle keine neue Politik verkünden; „nach der gemeinsamen festen Überzeugung der vier verbündeten Regierungen gibt es tatsächlich keine neue, keine andere Politik.“ Dieses Fehlen neuer Gedanken hat man der Erklärung sofort als Fehler angekreidet; sie sei, heißt es, ein Dokument der Bonner „Politik des toten Punktes.“ Als ob das Etikett „neu“ in jedem Fall und unter allen Umständen nur Gutes bedeute. Daß „die Grundsätze, die die Politik bisher bestimmt haben und in Zukunft bestimmen sollen“, konstant und stabil blieben und weder riskanten Experimenten noch den nationalen Eigeninteressen der Großmächte geopfert wurden – das pflegen wir für selbstverständlich zu halten und vergessen dabei, daß dies Programm bei allen Beteiligten fortwährend schwersten Belastungsproben ausgesetzt ist.

Die zwölf Thesen sind das Arbeitsergebnis einer Viermächte-Arbeitsgruppe, die seit März dieses Jahres an der Arbeit ist und auf Betreiben ihres deutschen Vertreters, Professor Grewe, jetzt dieses Programm redigiert hat. Es soll nach Brentanos Worten den Beginn sorgfältiger diplomatischer Vorbereitungsarbeiten für eine neue Viermächtekonferenz „in absehbarer Zukunft“ anzeigen. Wir sollten endlich damit aufhören, uns und den uns befreundeten Mächten fortwährend Mangel an Initiative vorzuhalten und solcherart programmatische Erklärungen als pures Lippenbekenntnis abzutun, statt ihnen das politische Gewicht beizumessen, das ihnen zukommt.

Sabina Lietzmann