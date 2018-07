Die Vereinigte Aluminium-Werke AG, Berlin-Bonn, deren Kapital sich zu 99,6 v. H. bei der bundeseigenen Vereinigte Industrie-Unternehmen AG (VIAG) befindet, konnte im Geschäftsjahr 1956 den Wiederaufbau der Hütten in Westdeutschland mit der vollständigen Remontage des Erftwerkes abschließen. Daneben ist die Anpassung der Tonerde- und Elektrodenkapazität an den Bedarf der Hütten erfolgt. Die damit wieder erstellte Kapazität von rd. 120 000 t Aluminium jährlich beläuft sich jedoch erst auf 50 v. H. des früheren Produktionsvermögens. Im Berichtsjahr waren die Hüttenbetriebe voll ausgelastet. Den westdeutschen Verarbeitern wurden aus Eigenerzeugung und Importen 1956 insgesamt 105 735 (1955: 102 519 und 1954: 92 165) t Hüttenmetall zur Verfügung gestellt. Die saisonbedingten Produktionseinschränkungen der Hütte in Töging konnten durch Zukauf von teuerem Strom weitgehend ausgeglichen werden. Die Produktionserhöhung ist im wesentlichen auf die-Mehrproduktion aus der schrittweisen Zuschaltung der remontierten Elektrolyse im Erftwerk und auf andere Maßnahmen zurückzuführen. Der Umsatz hat sich 1956 gegenüber 1955 nur geringfügig von 299,7 auf 305,2 Mill. DM erhöht. Es trat jedoch eine Verlagerung zum eigenerzeugten Metall ein. Die vorgeschalteten Tonerde- und Elektrodenfabriken sowie die Hilfs- und Nebenbetriebe konnten im Berichtsjahr die Produktionsziele erreichen.

Die Ferrosiliziumproduktion des Rottwerkes in Pocking konnte 1956 durch die im Vorjahr zugeschaltete neue Ofeneinheit erhöht werden. Erstmals wurden im Berichtsjahr Teilmengen des erzeugten Siliziummetalls an Dritte verkauft. Um den Bauxitbedarf zu decken, hat die VAW eine Beteiligung an der griechischen Grubengesellschaft Delphi erworben, die allerdings nur eine verhältnismäßig geringfügige Sicherung des Bauxitbedarfs bedeutet. Außerdem hat sich die Gesellschaft mit verschiedenen ausländischen Firmen an einer Bauxitschürfgemeinschaft beteiligt. Die Verbindung mit bedeutenden Aluminiumerzeugern in den westlichen Ländern führte zu einer Zusammenarbeit an internationalen Projekten.

Um die Existenzgrundlage der Hütten durch die Entwicklung der Energiekosten nicht zu gefährden, ist vorgesehen, eine eigene Energiebasis zu gewinnen. Deshalb wurde im Berichtsjahr ein Felderkomplex im rheinischen Braunkohlenrevier von der Ilse-Bergbau-AG erworben, dessen Kohlensubstanz zur Deckung des Energiebedarfs der Werke in Westdeutschland ausreichend ist. Um eine gleichzeitig kohle- und energiewirtschaftliche zweckmäßige Regelung zu treffen, wurde ein Abkommen mit dem RWE geschlossen. Danach wird die zum RWE gehörende Rheinische AG für Braunkohlenbergbau und Brikettfabrikation die Felder für die VAW auskohlen und daraus ein Kraftwerk beliefern, das von der VAW selbst gebaut wird. Die Anlage soll in der Größenordnung von 15 000 kW errichtet und in Verbund mit dem Großkraftwerk des RWE in Frimmersdorf betrieben werden. Man rechnet mit Kosten von 60 bis 70 Mill. DM und der Fertigstellung in etwa drei Jahren. Die Hütten der VAW in Grevenbroich und Lünen sollen an das Kraftwerk angeschlossen werden.

Die Verwaltung der VAW wird der HV vorschlagen, für das Geschäftsjahr 1956 aus dem Reingewinn von 6,47 (4,86) Mill. DM eine Dividende von unv. 8 v. H. auf das im vorangegangenen Jahr auf 80 Mill. DM erhöhte Grundkapital zu verteilen. Außerdem soll das Grundkapital erneut um 20 auf 100 Mill. DM erhöht werden. Die Kapitalaufstockung scheint geboten, da die Sicherung des Energiebezuges in den kommenden Jahren die Bereitstellung erheblicher Beträge, die wahrscheinlich 100 Mill. DM überschreiten werden, erfordert. Die Aufbringung der Mittel konnte bereits sichergestellt werden. E.