Von Ruth Herrmann

Am 27. Juli 1957 stellte die Pariser Polizei vom Boulevard Clichy an über die Avenue Rachel bis zum Tor des Friedhofs von Montmartre Sperrgitter auf. Hinter diesen Gittern drängten sich Menschen, die einen einzigen Sarg vorüberfahren sehen wollten, den des Schauspielers, Regisseurs und Autors Sascha Guitry.

Die Avenue Rachel ist eine kurze Straße, eigentlich nicht mehr als eine Zufahrt zum Friedhof. Obwohl dort in der Wäscherei hinter dem Schaufenster Laken zusammengefaltet, in den Veranden der Restaurants Weine getrunken und Menüs bestellt werden, beherrschen die Geschäfte für die Toten doch die Avenue. Künstliche Blumen, unvollkommen nachgeahmt und darum poetisch, Gebilde aus Perlen vieler Blaus in blumenhaften Formen, sieht man in den Schaufenstern. Sie wirken, als kämen sie aus dem Jenseits – nicht, als wären sie für das Leben nach dem Tode erst bestimmt. Ein Arrangement in dreierlei Weiß, bestehend aus papiernen Blättern und Blumen, ist so unheimlich-schön, daß man es mit nach Hause nehmen und an die Wand hängen möchte, könnte man nur vergessen, daß es für Tote gemacht ist.

Der Friedhof wirkt – sieht man seine Giebel und Zinnen über die Mauer ragen – wie eine Stadt für Tote. Hier sind keine von Gärtnern besorgten Anlagen mit Beeten wie auf unseren Friedhöfen. ‚Constructions de Caveaux‘, Bau von Grabgewölben, eigentlich kleinen Kellern, bieten die Geschäfte in der Avenue denn auch an. Der große Friedhof von Montmartre ist ein System von Kellern, in denen die Särge beigesetzt sind. Sie werden hineingestellt, wie man mit Möbeln in ein Haus einzieht, und Häuschen – kleinen Kapellen und Andachtsstationen ähnlich – stehen darüber. Fast ist man geneigt zu schreiben, die Toten lebten hier in Kellern.

Ein Grab ohne Häuschen darüber, mit einem Grabstein ähnlich denen auf deutschen Friedhöfen, ist das der Familie Guitry. Aber ein Kellergewölbe hat es auch. Auf dem Grabstein stehen die Namen des Vaters und des Bruders. Als ich, auf der Suche nach Heinrich Heines Grab, am Tage vor dem Begräbnis Guitrys vorüberkam, hatte man die Marmorplatte schon abgehoben. Sie lag auf einer Schubkarre abseits. Eine grasgrüne Plane schützte den Grabkeller vor Regen. Kaum war ich stehengeblieben, um es mir anzusehen, als mir auch schon einer der uniformierten Friedhofsangestellten erklärte, die Beerdigung werde am nächsten Tage um halb zwölf Uhr stattfinden.

Als ich kurz nach zehn Uhr an der Metro-Station Place de Clichy einen Mann nach der Avenue Rachel frage, erwidert er sofort mit der Gegenfrage, ob ich zum Begräbnis wolle. Jeder in Paris weiß, daß heute Sascha Guitry begraben wird. Es werde Mittag werden, bis es soweit sei, erklärt der freundliche Mann, man sei noch bei der Feier, und fünf Reden würden noch folgen.

Der diese Auskunft gab, sah nicht aus, als habe er teilgenommen. Er wie alle rungsum wirkten, als wären sie mittels irrealer Übertragungsmetboden laufend über das Begräbnis informiert. „Kurz vor halb zwölf werden sie von da unten, wo er wohnt, abfahren“, sagt die Wirtin Aux Trois Capucins, bei der ich, um die Zeit zu verkürzen, ein Glas Rotwein trinke. Es ist elf Uhr geworden.