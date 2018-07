Hofmannsthal-Uraufführung nach 40 Jahren

O. F. B., Wien

Im Akademietheater – der Filialbühne des Burgtheaters – gab es eine ungewöhnliche Premiere: eine Hofmannsthal-Uraufführung, 40 Jahre nach der ersten Veröffentlichung des Werkes, 28 Jahre nach dem Tode des Dichters. „Eduard und die Mädchen“ nennt das Burgtheater diese duftige, kapriziöse Spielerei. In der Hofmannsthal-Gesamtausgabe läuft sie unter dem Titel „Der Sohn des Geisterkönigs“, was schon ein wenig mehr darüber aussagt, was der Dichter mit diesem Impromptu beabsichtigte: eine Paraphrase über einige Motive von Ferdinand Raimunds „Diamant des Geisterkönigs“.

Raimunds Geisterkönig beauftragt den unerwartet verwaisten Eduard, ein Mädchen ausfindig zu machen, das noch nie gelogen hat. Der Diener Florian, Erbe sämtlicher Alt-Wiener Hanswurste und Kasperln, soll als eine Art Lügenbarometer dienen. Sobald Eduard die Hand der Holden ergreift, soll der Diener – je nach dem Ausmaß, in dem die Schöne lügt – eine Art rheumatisches Reißen verspüren.

Dieses komödiantische Motiv löst Hofmannstahl aus der Raimundschen Zauberposse und improvisiert darüber auf seine Weise: sein Eduard ist ein edler Jüngling, der Zuflucht bei Schillerversen sucht, und für den die Suche nach Wahrheit ein faustisches Unternehmen wird. Was bei Raimund nur eine einzige Szene ergibt, gestaltet sich bei Hofmannstahl zu einer ganzen Sequenz von Tests. Frauen aller Art werden mit donjuanesker Begeisterungsfähigkeit durchprobiert, und immer stärker wird das Zucken und Reißen im Körper des geplagten Dieners. Wo Raimund ein Happy-End sieht und seinen Helden schließlich das gesuchte Mädchen finden läßt, bleibt Hofmannstahl in der Pose des Skeptikers und schließt mit einem großen Fragezeichen: Der Beauftragte gibt seinen Auftrag zurück, weil er kein Mädchen finden kann, das die Wahrheit spricht.

Alles ist bei Hofmannstahl mehr improvisiert als durchkomponiert und wurde erst anläßlich der Burgtheateraufführung mit einigen erklärenden Einschiebseln versehen, die eine Art von dramatischem Zusammenhangvortäuschen. Hofmannsthals Dramaturgie erweist sich hier als eine Methode, kein Stück zu schreiben; er überläßt das Drama sich selbst und verfaßt nur die Zwischenakte und Fußnoten.