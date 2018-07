In den letzten lagen sah man in den Börsensälen nur noch freundliche Gesichter. Die Ausländerkäufe, denen inzwischen auch inländische Anschaffungen gefolgt sind, sorgten für eine überwiegend feste, ja manchmalsogar Hausse-Tendenz. Negative Momente, wie die wieder nicht eingetretene Diskontsenkung oder die sich hier und dort abzeichnenden Konjunkturabschwächungen, wurden überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Die Aufwärtsbewegung wird im wesentlichen nur dort gebremst, wo noch junge Aktien endgültig zu placieren sind Gewinnrealisationen des Berufshandels und der Kundschaft fallen dagegen kaum ins Gewicht. Vorläufig ist die Meinung vorherrschend, daß das Ausland noch weiter kaufen wird. Dabei wird auf die Devisenmärkte verwiesen, an denen die D-Mark für spätere Termine höher bewertet wird, als der Kassakurs ausmacht.

Das Ausland hat den Kreis der bislang bevorzugten deutscher Papiere kaum erweitert. Nach den jüngsten Steigerungen fanden Siemens kaum noch Interesse. Dagegen konnten AEG einige Punkte gewinnen. „Entdeckt“ wurden die RWE-Aktien, die von 192 auf 199 v. H. anzogen. Die Aufmerksamkeit für Schering hat keineswegs nachgelassen. Seit dem Abschlag des Bezugsrechts ist der Kurs bereits um 20 Punkte auf 278 v. H. gestiegen. Die Käufe setzten nach der USA-Kabinettsitzung ein, die sich mit der Rückgabe des deutschen Eigentums beschäftigte. Bemerkenswerte Gewinne buchten ferner die IG-Farben-Nachfolger, wo Cassella besonders kräftig anzogen. Die Mehrheit der Cassella-Aktien befindet sich im Besitz der drei großen IG-Gesellschaften, so daß der Markt hier sehr eng geworden ist. Deshalb erfordern „Abrundungsbestrebungen“ nicht unbeträchtliche Zugeständnisse.

Auf dem Montanmarkt haben Gelsenkirchener Bergwerk den Dividendenabschlag jetzt voll aufgeholt. Im Zuge künftiger Konzentrationsbestrebungen bleibt dieses Papier interessant. Krages besitzt hier ein ansehnliches Paket, das ihm auf der letzten HV beinahe ein Viertel der vertretenen Stimmen sicherte. Solange die Frage offen ist, ob er eines Tages hier den Kampf nicht wieder aufnehmen wird (und aus diesem Grund seinen Besitz aufrundet), bleibt der GBAG-Kurs spannungsgeladen. Zwischen Klöckner und Klöckner-Werne hat sich die ungerechtfertigte Kursdifferenz (siehe „Gespräche am Bankschalter“ in unserer Ausgabe vom 25. 7.) zeitweise von 13 auf 6 Punkte vermindert.

Die günstige Börsentendenz kam den Bezugsrechten der vergangenen Woche in ungeahnter Weise zugute. Ohne jegliche Schwierigkeiten wurden die Rheinstahl-Bezüge zwischen 17 3/4 und 18 1/4 v. H. untergebracht. Die lebhafte Nachfrage nach Rheinstahl-Papieren hielt an und brachte den jungen Aktien bis zum Wochenanfang bereits einen Gewinn, von sechs Punkten. – Die Unterbringung der jungen Demag-Aktien war von vornherein kein Problem. Daß allerdings der Kurs der alten Aktien während der Bezurgsrechtnotierungen um etwa 15 Punkte anzog und die Bezüge zeitweise über Parität (25 v. H.) bezahlt wurden, war eine Überraschung. Stark gefragt war auch das Goldschmidt-Bezugsrecht und das Bezugsrecht der AG für Gartonnagen, das sogar rationiert werden mußte. In der letzten Woche wäre der Markt zweifellos in der Lage gewesen, weitere Kapitalerhöhungen zu verdauen.

Spekulativ von Interesse waren die Aktien der Dt. Goldiskontbank (Dego). Ein vertraulicher Informationsdienst berichtete von einer im Gespräch befindlichen Kompromißlösung, nach der die Dego-Aktionäre 73 v. H. und einen Besserungsschein von 10 v. H. erhalten sollen. Die Schweizer Besitzer der Dego-Vorzüge lehnen diesen Vorschlag jedoch ab und bestehen auf eine 1 : 1-Abfindung.

Am Rentenmarkt gab es bei den achtprozentigen Anleihen neue Höchstkurse. Einige Spitzenpapiere kamen sogar auf 105 v. H. (Ausgabekurs war 98 v. H.). Da die meisten Anleihen heute über 100 v. H. notiert werden, ist es keine Frage, daß auch die zweite Tranche der Phoenix-Rheinrohr-Anleihe (siehe nebenstehendes Verkaufsangebot) auch zu dem auf 99 v. H. heraufgesetzten Ausgabekurs reibungslos untergebracht wird. Die Stücke der ersten Tranche werden zu 101 v. H. gehandelt. Also um drei Punkte über ihrem Ausgabekurs. –ndt