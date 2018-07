Den Cicerone in der gemeinschaftlichen deutschfranzösischen Fernsehreportage (NWRVKöln Paris) über den Montmartre spielte eine gescheite blonde Französin: temperamentvoll, zurückhaltend und taktvoll wie alle Pariser. Als man sie später einmal triumphierend und ihrer Zustimmung anscheinend allzu sicher, fragte: Ist der Montmartre nicht Paris? — da sagte sie: "Mais non" — was bei allem Charme ihrer Diktion nichts anderes als ein "O nein" bedeutet. Montmartre ist nicht Paris, es ist auch Paris. Ich weiß nicht genau, ob schon einmal die Frage gestellt wurde, in welcher Laune ein Reporter solch eine Reportage überhaupt zu machen habe. Gewiß nicht griesgrämig, das wäre von vornherein lähmend und vernichtend. Auf der anderen Seite, und diesem Extrem neigte man auf dem Montmartre zwischen neun und zehn Uhr abends zu, doch nicht mit diesem allzu frisch fröhlichen Optimismus, der, überschäumend, an der Wirklichkeit der Dinge nicht haltmachen will. Vielleicht sollte man eher Gemessenheit und Distanziertheit haben.

Gewiß, Dagmar Späth, sie vor allem, machte es reizend, sogar ohne sich in ihrem Temperament eingeengt zu fühlen, wenn sie auf französich oder englisch kommentierte. Wir sahen in buntem Wechsel Straßenszenen, Gartenlokale, Interieurs. Man befragte über ihre Eindrücke die dort Ansässigen und die Gäste. Man holte eine Sängerin und einen Sänger ans Mikrophon, und man ließ in einer Kaschemme Apachentänze tanzen, die in Frankreich noch so beliebt sind, und man schloß schon früh Bekanntschaft mit Fred: mit einem Gastwirt, der achttausend handbemalte Teller, darunter auch einen von Sacha Guitry und einen von Marlene Dietrich, besitzt und der ebenfalls malt. Anfang nächsten Jahres geht er auf eine mehrjährige Weltreise, wobei er sich mit seiner Malerei über Wasser halten und in New York ausstellen will. Warum enthielt man uns jeden Blick auf seine Bilder vor? Es war, als erzählte man einen Witz ohne Pointe, Das ganze war sehr nett — aber eine kapitale Schwierigkeit lag darin, daß man dort, wo man Freitag, 2. August, 18 00 Uhr: Prokofieffs "Peter und der Wolf", gespielt von der Marionettenbühne "Augsburger Puppenkiste". 20 20 Uhr: "Wieviel Erde braucht der Mensch?" Ein Fernsehfilm von Laurence und Lee nach einer Erzählung von Leo Tolstoi.

Sonntag, 4. August, 20 00 Uhr: Das Fernsehspiel "Soledad" von Colecte Audry.

Dienstag, 6. August, 21 35 Uhr: Eine Plauderei über den katalanischen Maler "Joan Miro — Zauberei für groß und klein" von Hans Rene Conrath. Mittwoch, 7. August, 20 20 Uhr: Ein Dokumentarbericht über die "Begegnung mit Geheimrat Professor Uhlenhut — dem Pionier der Chemotherapie". Donnerstag, 1. August, 20 20 Uhr, Bremen, UKW: Drittes Orchesterkonzert der Salzburger Festspiele. Die Berliner Philharmoniker unter Rafael Kubelik spielen Werke von Hindemith, Dvorak und Brahms. 21 00 Uhr, Hessischer Rundfunk: Ein Dokumentarbericht über eine Fahrt zu den letzten Mayas von Wolfgang Cordan. 22 45 Uhr, SDR: Ober Heinrich Bölls Irisches Tagebuch" spricht Gerhard Lüdtke. 23 00 Uhr, Hessischer Rundfunk: Im Studio für Neue Musik" Aufnahmen aus den "Tagen für Neue Musik Darmstadt 1957. 23 05 Uhr, Rias: "Lebenserfolg und Einsamkeit in der modernen Gesellschaft" heißt ein Vortrag von Professor Peter Hpfstatter.

Freitag, 2. August, 22 30 Uhr, Südwestfunk: Der Darmstädter Lyriker Heinz Winfried Sabais gibt einen geschichtlichen Überblick "Über die Grundantriebe zur Dichtung" von Stendhal bis Benn. 17 15 Uhr, NDR, UKW: Geburtstagsständchen für den 70jährigen Fritz Jode bringt der Norddeutsche Singkreis. 17 30 Uhr, WBR: Ein Bericht von den Karlsbader Filmfestspielen "Festival zwischen Politik und Kunst" von Gero Gandert. 20 00 Uhr, Hessischer Rundfunk: Auf dem "Holland Festival 1957" spielt das Amsterdamer Conceitgebouw Orchester Gustav Marilers Neunte Symphonie. 20 45 Uhr, SDR: Von Ludwig Gieß eine Hörfolge über Wilhelm Busch: Sauer verdiente Weltbetrathtung " 21 00 Uhr, WDR: "Der Musikant Fritz Jode" — ein Hörbild zu seinem 70. Geburtstag von Jörn Thiel. 22 45 Uhr, SFB: Im "Studio" eine Untersuchung von Peter Coulmas über das Berufsprestige und Aufstiegsstreben in der heutigen deutschen Gesellschaft: Je länger die Lehr 23 00 Uhr, Hessischer Rundfunk, 2. Programm: Ein Vortrag über Bela Baitoks Spätwerk mit Musikbeispielen von Professor Hans Mersmann. Sonnabend, 3. August, 21 15 Uhr, Hessischer Rundfunk, 2. Programm: Mozarts erste Begegnung mit dem Librettisten seiner Opern: "Die Stunde des Lorenzo Daponte". Verfasser der Sendung ist Karl Heinz Ruppel. 19 00 Uhr, MUnchen: Carl Zuckmayers "Katharina Knie" als Hörspiel. 28 00 Uhr, SFB, 2. Programm: Kompositionen von Haydn und Mozart spielt das Wiener Symphonieorchester. 20 00 Uhr, Bremen: Ein Gespräch mit Henny Porten "50 Jahre HJmgeschichte, miterlebt und mitgestaltet von einer Frau". 20 15 Uhr, SDR, UKW: Die Eismeersaga, ein Erlebnisbericht von Peter Eckart. 22 00 Uhr, SDR, UKW: über die vergessene Dichterin Hertha Kräftner spricht Paul Hühnerfeld. Sonntag, 4. August, 19 30 Uhr, RIAS II: Von den Saizburger Festspielen "Figaros Hochzeit" von Mozart unter der Leitung Karl Böhms. 9 45 Uhr, SWF: Eine Lesung aus den "Upanishads, der Heiligen Schrift der Inder, mit Musik von Mozart, Gabrieli und Schubert. 10 00 Uhr, SDR Heidelberg: Die Schöpfung und der Wille des Menschen", von Robert Jungk. 11 00 Uhr, Bremen und München, UKW II: Auf den Salzburg Festspielen führen "l Musici di Roma" Werke von Pergolesi, Vivaldi, Bonporti und Giordani auf !? 00 Uhr, Hessischer Rundfunk: Als Buch der Woche" wird Alfred Döblins "Hamlet oder die lange Wacht nimmt kein Ende" besprochen. 18 40 Uhr, NDR, UKW: "Er nannte sich Munkepunke" — eine Erinnerung an Alfred Richard Meyer. 18 45 Uhr, SFB: "Das Potsdamer Abkommen — "Margarete", Oper nach Goethe mit der Musik von Charles Gounod, gespielt vom Chor und Orchester der New Yorker Metropolitan Opera. 20 35 Uhr, NDR: Aufnahmen der "Unvergessenen Stimme" Fedor Schaljapins.

Montag, 5. August, 22 40 Uhr, Bremen: In einem Vortrag "Wissenschaft und Metaphysik" behandelt Professor Dr. Ernst Wilhelm Eschmann Fragen der Form: Von den Grundphänomenen des Atoms bis zur gegenstandslosen Kunst.

20 00 Uhr, Bremen, UKW: über die Geschichte des Leipziger unter Leitung Bernhard Päumgartners. 23 30 Uhr, SWF: "Wohin steuert Amerikas Kultur?" Ein Gespräch zwischen Rudolf Hagelstange, Professor Rothe und Otto Zoff. 2JU5 Uhr, NDR: Kompositionen von "Johann Sebastian Bach und seinen Söhnen" spielen di& Wiener Symphoniker. Leitung: Paul Sacher. Dienstag, 6. August, 22 10 Uhr, NDR: Am 7. August wäre Emil Nolde 90 Jahre alt geworden. Aus dieser Anlaß liest Mathias Wieman aus ; es