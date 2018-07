H. W., Westerland

In Westerland kann man wieder „Abessinien-Postkarten“ kaufen, allerdings mit einer Einschränkung: nur „unterm Ladentisch“. Ob der Badegast diese Ansichtskarten von nackten „Abessinien“-Anhängerinnen aber auch seinen Freunden nach Hause senden darf, darüber ließ sich jedoch das Westerländer Amtsgericht, das kürzlich mit der Einstellung des Verfahrens gegen viele Westerländer Händler den Schlußstrich unter eine vielbesprochene, vielbelächelte und vielbelästerte Affäre zog, nicht aus. Die Westerländer Händler haben gewonnen, weil der Staat das Verfahren gegen sie einstellte, da „ihre Schuld gering und die Folgen unbedeutend“ waren. Als sie sich außerdem bereit erklärten, die Karten künftig nicht öffentlich auszuhängen, erhielten sie die vor über einem Jahr beschlagnahmten Photos wieder zurück.

Der Prozeß um nackte Mädchenbilder, der verschiedene Instanzen durchlief, wäre wohl niemals aufgerollt worden, wenn nicht einige Kurgäste an den Photos sonnenhungriger Nixen sittlichen Anstoß genommen hätten. Einer dieser Gäste schrieb an das – Familienministerium: „In Westerland“, so schrieb er Anno 1956, „stellt man Bilder von weiblichen Personen in unbekleidetem Zustand öffentlich zur Schau. Das ist eine unverantwortliche Gefährdung der öffentlichen Moral, gegen die etwas unternommen werden muß.“ Nun, der Staat schritt ein, die Photos verschwanden. Aber nicht lange – da hatten die hübschen Mädchen wieder den Platz eingenommen, der ihnen nach Ansicht der Verkäufer zukam, nämlich im Schaufenster. Mehr als einer kaufte, mehr als einer kam auf die Idee, seinen Freunden ein solches Photo mit den besten Feriengrüßen ins Haus zu schicken. Einer dieser Empfänger aber – es war ein süddeutscher „Kegelbruder“ – fühlte sich in seiner Ehre gekränkt und beschwerte sich bei seinem zuständigen Innenminister. Nun kam es Anfang 1956 denn doch zur Verhandlung vor dem Westerländer Amtsgericht. Die Händler mußten dreißig Mark Strafe bezahlen; die Karten wurden eingezogen; der Fall schien beigelegt.

Schien – denn nun wollte der Staatsanwalt die Frage geklärt wissen, ob die anstößigen Karten gegen das Jugendschutzgesetz verstoßen oder nicht. Er legte Revision ein, der Fall wanderte vor das Schleswiger Oberlandesgericht. Hier verhandelte man vier Stunden, beriet zwei Stunden, hob das Urteil auf und verwies den Fall zu neuer Verhandlung nach Westerland zurück. Die Karten seien keine Kunstwerke, meinte das Oberlandesgericht, und bedürften deshalb keines besonderen Schutzes. Sie seien nichts als Werbung für die Nacktkultur.

Das konnten die Westerländer Händler nicht bestreiten, und so waren sie mit dem Urteil ihres Amtsrichters, der das Verfahren endgültig einstellte, auch ganz zufrieden. Sie nahmen ihren Karton mit Postkarten mit nach Hause und verpackten ihn hübsch griffbereit unter dem Ladentisch. Denn sie sind der Meinung, daß die Nachfrage nach den Photos splitternackter Mädchen, die sich am Kampener Badestrand „Abessinien“ in der Sonne baden, nach wie vor groß sei...