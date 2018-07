Von Carl Georg Heise

Werner Schmalenbachs Einführungen zu den Katalogheften der Kestnergesellschaft gehören zum allerbesten Schrifttum über die Kunst der Gegenwart. Dieser kluge Interpret vermag scharf zu denken und dabei nicht nur tiefdeutend, sondern auch verständlich zu formulieren. Er schreibt nicht für sich, sondern sehr ausdrücklich für die anderen, die er gewinnen will, und trotzdem schwingt immer persönliche Anteilnahme mit. Roger Bissiere gegenüber wird überraschend die Rolle des überlegenen Vermittlers aufgegeben, er gibt sich hin, läßt seinem Enthusiasmus freien Lauf. Es gehört heute Mut dazu, vom Herzen und von der Liebe zu sprechen, wenn für einen abstrakten Maler geworben werden soll. Aber es ist ungemein sympathisch, wenn ein so intelligenter und beredter Fachmann es sich und uns eingesteht, daß echte Überwältigung durch künstlerische Werte nichts mit dem Verstände zu tun hat, daß es sich nicht darum handelt zu erkennen, sondern zu lieben.

Hochgestimmt durch so viel Wärme des Nacherlebens betritt man die Ausstellung, und hochgestimmt verläßt man sie, weil man bestätigt findet, daß es sich um einen Maler von unbeirrbar eigenem und echtem Ausdrucksbedürfnis handelt. Bissiere malt so, wie er malen muß, er sucht nicht mehr, er hat gefunden, und nun strömt ihm die Fülle zu.

In der Biographie des heute nahezu Siebzigjährigen gibt es eine Wegstrecke – von 1939 bis 1945, sechs volle Jahre also –, von der lapidar zu lesen steht: „Völliges Ruhen der Malerei.“ Vergleichbare Pausen kennen wir bei Valéry oder Rilke vor ihrem großen Aufschwung. In der Tat sind die langen Jahrzehnte vorher, von denen allerdings in Hannover nur wenige Beispiele zu sehen sind, erfüllt von tastendem Bemühen im Kielwasser der Pioniere von damals. Man denkt an Picasso, an Braque, auch an Matisse.

Das ist gute Malerei, aber sie würde wohl heute fast vergessen sein, hätte sich der 57jährige auf seinem weltentlegenen Bauernhof Boissiérettes, auf dem er heute noch lebt, nicht dazu entschlossen, alles abzutun, was ihn bisher an eigenster künstlerischer Entfaltung gehindert hatte, und still für sich nur das malerisch zu verwirklichen, was ihm persönlichstes Anliegen war und ist. Dies Glück schöpferischer Freiheit überträgt sich auf den Betrachter.

Man kann diese Bilder im besten Sinn dekorativ nennen, was bekanntlich im französischen Sprachgebrauch nichts Herabsetzendes bedeutet, sondern schmuckhaften Glanz, zu überzeugender Harmonie gebändigter Reichtum. Das Gegenständliche tritt fast ganz zurück, obgleich auf geheimnisvolle Weise die Verbindung mit der reinen Anschauung spürbar bleibt. Die Formen geistern, die Farben glühen. Schmalenbach meint mit Recht, daß an Klarheit und Strahlkraft des farbigen Ausdrucks gewonnen wird, was die Bilder an formaler Schärfe vermissen lassen. Es ist ein Vorgang, der ans Wunderbare grenzt.

Freilich, zur Liebe läßt sich nicht überreden, und der Verstand läßt sich nicht völlig ausschalten. Man wird nicht umhin können, bei der Beurteilung zweierlei stärker zu betonen, was Schmalenbach nur andeutet: den befruchtenden Einfluß Paul Klees (in der malerischen Vergegenwärtigung, nicht in bezug auf hintergründige Sinndeutung) und die mächtigen Anregungswerte, die Bissiere aus den geliebten urtümlichen Symbolen primitiver Kulturen gewinnt. Auch das vollzieht sich mit innerer Notwendigkeit und so selbständig, daß von Imitation keine Rede sein kann. Aber es deutet auf Eigenart und Grenzen des Talents. Es will mir scheinen, als ob hier eine Sonderlingsnatur ihre Orientierungspunkte gefunden habe, ohne die sie sich nicht zu manifestieren vermag. Das ordnet diese Kunst ein in den großen Strom des Geschehens und verengt gleichzeitig den Bereich ihrer Wirksamkeit.

Beim Durchwandern der Ausstellung fühlt man sich wie in einem Zaubergarten, doch schließen sich die Pforten, wenn man sie verläßt. So fruchtbar und so unerläßlich es ist, sich gelegentlich ohne allzu kritische Scheuklappen ganz den Reizen solcher fast somnambulen Schöpferkraft hinzugeben – es bleibt im Falle Bissiere ein Zuwachs an persönlichem Glücksgefühl –, so wenig darf man es vergessen, daß damit noch nicht Maßstäbe gewonnen werden für Rang und Zukunftswert. Hüten wir uns also davor, sie heute schon allzu präzise zu proklamieren.