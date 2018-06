Ministerpräsident Cyrankiewicz beklagte kürzlich in einer Rede die „Atmosphäre von Demoralisation“ die in Polen herrscht. Er sprach von der „leider sich in unserer Arbeit verbreitenden Unsorgfältigkeit“, von der „wachsenden Gleichgültigkeit gegenüber der Korruption“, von der Notwendigkeit des Kampfes gegen „Spekulation, Diebstahl, Bestechung, Umgehung von Gesetzen und Verordnungen“.