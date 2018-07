Nach 14 ertragslosen Jahren erlebten die Aktionäre der Ruberoidwerke AG, Hamburg, im Geschäftsjahr 1956 eine Überraschung. Die Dividendenzahlungen wurden mit einem erfreulichen Satz von sechs v. H. wieder aufgenommen. Im harten Wettbewerbskampf der Baustoff hersteller hat die Gesellschaft jetzt an Boden gewonnen, wenngleich natürlich auch weiterhin das Ringen um den Marktanteil einen erheblichen Einsatz erfordern wird. Die traditionellen Erzeugnisse der Gesellschaft müssen sich gegen Neuerungen behaupten; die von Ruberoid neu herausgebrachten Fabrikate haben sich zu bewähren. Auf alle Fälle hat die Gesellschaft sich jetzt eine breite Basis geschaffen, um auch beim Nachlassen der Baukonjunktur die Umsätze halten zu können. In 1956 sind die Netto-Umsätze auf 17,1 Mill. DM um 14,8 v. H. gestiegen. Im ersten Quartal 1957 haben die Umsätze höher gelegen als in der Vergleichszeit des Vorjahres. -dt