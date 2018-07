G. K., Lüneburg

Wer demnächst in der Lüneburger Heide wanden darf gewärtig sein, daß er eine zweispännige Postkutsche zu Gesicht bekommt, auf dem Bode ein gelb-rot uniformierter „Schwager“, der das Posthorn bläst. In der Heidegemeinde Hanstedt ist nämlich ein Postinspektor auf die Idee gekommen, einen „Verein Postkutsche“ zu gründen. Die Kutsche, die das königlich-hannoversche Postzeichen – springendes Roß und Posthorn – zieren soll, rollt bereits von Frankfurt am Main an. Die hannoverschen Zugpferde werden gekauft, und ein musikbegabter „Schwager“ steht bereit.

Es fehlen nur noch die Gäste, die zu „volkstümlichen“ Preisen durch die Heide gefahren werden sollen. Aber darüber machen sich die „Postkutscher“ keine Sorgen. Sie sind desto mehr optimistisch, als es ihnen, wie sie sagen, nicht um die Attraktion, sondern um die Vertiefung des Heimatgedankens geht. Der „Schwager“ wird daher nicht nur die Pferde lenken und das Horn blasen, sondern den Fremden auch einiges aus der gar nicht uninteressanten Geschichte des Heidegebietes zu sagen haben.