Man erinnert sich: am Ende jeden Monats erkundigen wir uns bei führenden Buchhandlungen unserer Großstädte nach den Büchern, die in den abgelaufenen Wochen am zahlreichsten verkauft wurden. Die Ergebnisse bringen wir anschaulich im „Seller-Teller“. Diesmal, also in der Verkaufsperiode Juli, fällt es auf, daß die Titel genau dieselben sind wie im Juni, daß sich nur die Rangordnung verändert hat. Was zum Beispiel an dritter Stelle stand, steht an erster – und umgekehrt. Allein das Buch, das damals auf dem vierten Platz stand, ist auch dieses Mal dort zu finden. Für bestimmte Deutungen scheinen uns die Veränderungen noch nicht zu berechtigen. Ganz gewiß darf man nicht etwa schon von Wandlungen des literarischen Geschmacks sprechen. Aber vielleicht werden sich dem aufmerksamen Beobachter auf die Dauer dennoch gewisse leichte Strukturwandlungen der Käuferschaft erschließen.