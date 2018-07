Bundeswirtschaftsminister und Bank deutscher Länder schicken sich an, nunmehr auch die letzten administrativen Verbote auf dem Gebiete der Kapitalausfuhr zu beseitigen. Jeder (Deviseninländer) kann demnächst unbegrenzt Vermögen nach dem Auslande verbringen, ohne vorher irgendeine Stelle um Erlaubnis bitten zu müssen. Die Vorbehalte der Devisenbehörde für Beträge über 3 Mill. DM sollen fallen. Auch die Einschränkungen, die bis jetzt noch bei dem Erwerb ausländischer Wertpapiere bestehen, gelten als antiquiert und werden verschwinden. Es wird nicht mehr darauf gesehen werden, ob die Wertpapiere an einer ausländischen Börse zugelassen sind und ob der Börsenkurs bezahlt wurde.

Von der Devisenseite her gibt es also in Kürze keinerlei Einschränkungen bei Geschäften mit dem Auslande mehr; jeder kann mit seinem Geld draußen kaufen, und erwerben, was er will. Insoweit ist die Mark praktisch voll, konvertibel geworden. Administrative Verbote, die auch weiterhin noch bestehen bleiben, sind keine Maßnahmen gegen Kapitalflucht, sondern sie dienen der Verteidigung besonderer Interessen; sie gehören also einem ganz anderen Bereich der Wirtschaft an. Dennoch verbleiben noch gewisse Reste einer Devisenbewirtschaftung. Sie betreffen vor allem die Zahlungswege. Die Geschäftsbanken bleiben weitgehend, vor allem auch bei dem Erwerb von Auslandswertpapieren, eingeschaltet, um einen „statistischen“ Überblick über die Kapitalbewegungen zu behalten. Eine Frage bleibt allerdings, ob das „statistische Interesse“ es erfordert, daß beim Erwerb ausländischer Wertpapiere durch Deviseninländer der Depotzwang erhalten bleiben muß. Gewisse Erfahrungen der Vergangenheit haben gezeigt, daß Maßnahmen, die ursprünglich nur der statistischen Kontrolle dienen sollten, bei Bedarf sehr rasch auch anderen Zwecken nutzbar gemacht werden können. Gebrannte Kinder scheuen nun einmal das Feuer, und deshalb ist es nicht verwunderlich, wenn der Kapitalanleger allein schon die technischen Möglichkeiten eines staatlichen Eingriffes in seinen Besitz so weit wie möglich beschränkt sehen will. Deshalb sollte ihm die Möglichkeit gegeben werden, seine ausländischen Wertpapiere so zu verwahren, wie er es für richtig hält. Es ist doch nicht einzusehen, warum man unbeschränkt Cold im Hause lagern kann, aber ausländische Wertpapiere im Bankdepot belassen muß.

Eine echte Devisenbewirtschaftung verbleibt für die auf Deutschland hin gerichteten Zahlungswege. Die Kapitaleinfuhr ist nach wie vor verboten, soweit sie nicht mittels liberalisierter Kapitalmark erfolgt. In gleicher Weise wie eine Reihe anderer Länder mit stabiler Währung schirmt sich die Bundesrepublik gegen die Einfuhr von Devisen ab. Sie hat kein Interesse an einer erneuten Auslandsverschuldung. Das Ergebnis wäre nur ein weiteres Anschwellen unserer Währungsreserven, mit denen wir nichts anderes anzufangen wüßten, als sie zu niedrigsten Zinssätzen auf den Geldmärkten des Auslandes arbeiten zu lassen, während wir für die bei einer Kapitaleinfuhr übernommenen Verpflichtungen wesentlich höhere Zinsen zahlen müßten. Die vielfach angestrebte Flucht in die Deutsche Mark ist zwar ein schöner Beweis für das Vertrauen des Auslandes in die Stabilität unserer Wirtschaft, aber (für uns!) auch ein durchaus schlechtes und mit großen Risiken verbundenes Geschäft.

Bei Geschäften mit liberalisierter Kapitalmark soll aber jetzt ebenfalls eine Vereinfachung erfolgen. Die Beschränkungen über die Höhe der Beteiligung werden genauso fallen wie die Bestimmung, daß für Kredite mit liberalisierter Kapitalmark nicht mehr als 4 1/2 v. H. Zinsen bezahlt werden dürfen. Die Entwicklung geht also auch hier in Richtung auf eine Vereinfachung.

Trotz aller dieser erfreulichen Bemühungen der Devisenbehörde, Schranken zu beseitigen und antiquierte Bestimmungen aufzuheben, wird der Praktiker auch weiterhin hin und wieder auf altes Dornengestrüpp stoßen, das schon längst ausgerodet sein sollte. Das liegt an der Eigenart unseres Devisenrechtes. Das Generalverbot wird durch umfassendere allgemeine Genehmigungen immer mehr ausgehöhlt. Bei diesem Verfahren kann es aber nicht ausbleiben, daß einzelne kleine Bereiche unbeachtet bleiben. Sie will man jetzt sorgfältig erkunden, um auch hier zu einer Bereinigung zu kommen. Alles in allem darf man mit Genugtuung feststellen, daß die Devisenbehörde, von Hause aus sicherlich eine der bürokratischsten und unangenehmsten Institutionen unserer Zeit, wenigstens bei uns sich alle Mühe gibt, sich aufzulösen, weil es ohne sie besser geht. W. R.