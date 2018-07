Grotewohls „Staatenbund“. Am Wochenende rief der sowjetzonale Ministerpräsident Grotewohl die diplomatischen Vertreter des Ostblocks überraschend zu sich und verlas einen Vorschlag zur „Bildung eines Staatenbundes zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der Bundesrepublik auf der Basis eines völkerrechtlichen Vertrages“. Die Erklärung, die im Hinblick auf die bevorstehende Deklaration der Westmächte sehr überstürzt abgefaßt worden war, ist, darin sind sich Bundesregierung und Opposition vollkommen einig, nur ein Versuch, die internationale Anerkennung der Sowjetzonenregierung durchzusetzen.

Tunesien Republik. Auf einstimmigen Beschluß der tunesischen Verfassunggebenden Versammlung wurde in Tunesien die Republik ausgerufen und Ministerpräsident Habib Bourguiba zum Staatspräsidenten gewählt. Der Bei von Tunis, dem vorgeworfen wird, er habe seine Machtstellung benutzt, um sich persönlich zu bereichern, wurde abgesetzt und ihm eine Villa in einem Vorort von Tunis zur Verfügung gestellt. Nach diesem kalten Staatsstreich ist Bourguiba nicht nur Ministerpräsident sondern auch Staatspräsident. Gar nicht entzückt von dieser Entwicklung ist der Sultan von Marokko, dessen Thron von vielen in seinem Lande als Überbleibsel vergangener Zeiten angesehen wird.

„Berliner Erklärung“ In Westberlin unterzeichneten Außenminister Brentano und die Botschafter Frankreichs (de Murville), Großbritanniens (Steel) Und der Vereinigten Staaten (Bruce) feierlich ein Zwölfpunkteprogramm – genannt Berliner Erklärung –, in dem sie zum erstenmal gemeinsam mit Deutschland ihren Willen bekunden, die außenpolitische Freiheit eines wiedervereinigten Deutschlands zu respektieren und keine Abrede über ein umfassendes Sicherheitssystem zu treffen, das die Wiedervereinigung Deutschlands gefährden könnte. Die FDP nahm dies zum Anlaß, von „Brentanos Wahlkomödie um ein politisches Windei“ zu sprechen; die SPD nannte die Erklärung ein „Produkt der Ideenlosigkeit“. Die Bedeutung dieses Dokumentes liegt aber nicht darin, neue Wege aufzuzeigen, sondern vor den Ostberliner Besprechungen Bulganins und Chruschtschows klarzumachen, daß die Westmächte ihren Standpunkt nicht geändert haben und auch nicht ändern werden.

*

Dulles nach London. Im Auftrage Eisenhowers ist der amerikanische Außenminister Dulles für zwei bis drei Tage überraschend nach London geflogen, um die Aussichten für ein Abrüstungsabkommen zwischen dem Westen und der Sowjetunion zu prüfen. Seiner Intervention ist es zu danken, daß sich die westlichen Konferenzteilnehmer auf einen neuen Luftinspektionsplan einigen konnten, der der Sowjetunion demnächst vorgelegt werden soll.