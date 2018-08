Die Entspannung, die nach der Freigabe des Suez-Kanals auf den internationalen Frachtenmärkten eingetreten ist, blieb auch bei den Werften nicht ohne Auswirkungen. Auf einer Pressekonferenz, die Willy H. Schlieker in Hamburg anläßlich der Richtfeier einer Schiffbauhalle der Ottensener Eisenwerk AG, Hamburg-Altona, abhielt, war zu hören, daß es schon wieder zahlreiche Werften in der Welt gibt, die sich angestrengt um Aufträge bemühen. Vorläufig scheint es so zu sein, daß die Stagnation im Schiffbau in erster Linie von der Zurückhaltung der Reeder herrührt, kleinere oder mittlere Schiffsgrößen in Auftrag zu geben, weil die Tendenz eindeutig zum Großschiff geht. Als Besteller dieser Schiffsgroßen fallen die deutschen Reeder nahezu völlig aus, weil ihnen die Mittel fehlen. Als einen Ausweg aus dieser Situation sieht Schlieker die Beteiligung amerikanischen Kapitals, das jedoch nur zur Verfügung steht, wenn die damit finanzierten Schiffe später unter „Gefälligkeitsflaggen“ (Panama oder Liberia) fahren. Die Masse der deutschen Reeder, und vor allem der Verband Deutscher Reeder, lehnte diese Praxis bisher ab. Ob sie sich allerdings auf die Dauer gegen diese Entwicklung stemmen können, hängt im wesentlichen von den Maßnahmen ab, die von der Bundesregierung zum Schutz der deutschen Flagge ergriffen werden. Ergänzt man die deutsche Flotte in den nächsten Jahren nicht durch moderne Superschiffe, dann werden die deutschen Reeder nach und nach aus dem großen Geschäft verdrängt werden, das sich immer mehr auf den Transport von Massengütern, wie Kohle, Erz, Getreide und auch Öl, verlagern wird.

Aber nicht nur die deutschen Reeder haben ihren Kummer. Auch die deutschen Werften blicken sorgenvoll auf einige Entwicklungen in Ausland. Schlieker berichtete z. B. von einem Großauftrag, um den er sich bemüht hat, der aber jetzt an schwedische Werften ging, weil diese nach einem mit den Gewerkschaften geschlossenen Abkommen für zwei Jahre auf die Gleitklausel verzichten konnten, soweit sie die Lohnkosten betrifft. Das ist ein Vorteil, den sich heute kein Auftraggeber entgehen läßt und den de deutschen Werften angesichts der Lohnpolitik der deutschen Gewerkschaften leider nicht, bieten können. Die wirtschaftliche Zwangslage, in die sich die Schweden durch ihre langjährige Wohfahrtsstaatpolitik hineinregiert haben, ist auf de dortigen Gewerkschaften offenbar nicht ohne Eindruck geblieben. Ihr Versprechen, in den nächsten zwei Jahren nicht mit neuen Lohnforderungen zu kommen, sollte vielleicht auch unsere IG Metall veranlassen, ihre Lohnstrategie neu zu überdenken – bevor der Exporthahn von der (Lohn)-Kostenseite her zugedreht ist. K. W.