Eine jener schweren Hypotheken, die das deutsch-amerikanische Verhältnis bis in die jüngste Zeit belasteten, sind die während des letzzen Krieges beschlagnahmten deutschen Vermögenswerte. Mit der Erklärung der amerikanischen Regierung, sie werde dem Kongreß zu Beginn der nächsten Sitzungsperiode einen neuen Vorschlag unterbreiten, der eine Freigabe dieser Werte vorsieht, ist die Lösung dieses Problems einen guten Schritt weitergekommen. Doch auch nicht mehr! Denn das letzte Wort hat der Kongreß, wo es nicht nur Befürworter einer solchen Freigabe gibt, sondern wo auch wortgewaltige Gegner sitzen. Hier muß letzten Endes die Entscheidung fallen. Schließlich war das zunächst nur vorübergehend beschlagnahmte deutsche Vermögen durch ein 1948 verabschiedetes Gesetz endgültig enteignet worden. Folglich muß ein neues Gesetz her, um jenen „good will“ in die Tat umzusetzen, den die Regierung mit ihrer Erklärung bewiesen hat.

Zweifellos hat es auch im Weißen Haus interne Auseinandersetzungen gegeben, ehe die Regierung ihren Freigabeplan ankündigte. Und wir gehen wohl nicht fehl in der Annahme, daß es insbesondere Außenminster Dulles gewesen ist, der sich als treibendes Element für eine gerechtere Lösung erwies. Vielleicht mag wegen des Zeitpunktes sogar die Überlegung eine Rolle gespielt haben, daß Adenauer eine gewisse Schützenhilfe für den Wahlkampf gut tun könnte. Wie dem aber auch sei, entscheidend ist, daß nun endlich ein Schlußstrich gezogen werden soll und daß nicht nur die sogenannte „kleine Lösung“, die eine Rückgabe nur an Einzelpersonen bis zu höchstens 10 000 Dollar vorsah, angestrebt wird, sondern daß allen Eigentümern, also auch juristischen Personen, Gerechtigkeit widerfahren soll.

Es bleibt nun abzuwarten, ob der Kongreß der Regierung folgen wird, die sich bei ihrem Freigabeplan von dem traditionellen amerikanischen Grundsatz der Unantastbarkeit von Privateigentum auch in Kriegszeiten leiten lassen will. Das dürfte erst zu beurteilen sein, wenn die Rückgabequote der Höhe nach errechnet ist. Schließlich sollen vorab die Ansprüche amerikanischer Kriegsgeschädigter befriedigt werden. Über deren Höhe liegen bisher jedoch nur Schätzungen vor. Sml.