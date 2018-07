H. W., Kiel

Das schleswig-holsteinische Innenministerium hat in diesen Tagen in einer Rundverfügung festgestellt, daß die Behörden-Fußböden zu glatt seien. Immerhin haben sich in den Diensträumen und auf den Fluren der verschiedenen Dienststellen im Jahre 1956 nicht weniger als 36 Unfälle ereignet, von denen allein fünf nach Mitteilung des Ministeriums Rentenleistungen zur Folge hatten. Die Ursachen waren immer die gleichen: zu glatte Fußböden. Die Fußböden sind aber deshalb zu glatt, so folgert das Kieler Ministerium, weil zuviel Pflegemittel dafür verwandt worden sind. Man kommt nach Ansicht des Ministeriums auch mit der Hälfte aus. Die Reinmachefrauen erwidern jedoch: „Wenn die Fußböden bei geringerer Verwendung von Putzmitteln genauso blank sein sollen wie bisher, müssen wir mehr Arbeit aufwenden. Wer bezahlt uns das?“

Sie kamen mit einem Gegenvorschlag: Gleitsichere Fußbodenpflegemittel! Ob es solche Mittel gibt, wissen sie nicht. Und so wird auf den Fluren der behördlichen Dienststellen wohl noch längere Zeit das kleine Schild mit dem großen Ausrufungszeichen stehen: „Vorsicht! Frisch gebohnert!“