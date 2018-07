Diese Edelreportage über Glanz und Elend der Stierkämpfer ist schon vor 25 Jahren erschienen:

Ernest Hemingway: „Tod am Nachmittag.“ Übersetzt von Annemarie Horschitz. Rowohlt, Hamburg, 312 S., 26,– DM.

Das Buch kommt aber erst jetzt deutsch heraus, vielleicht um eine Lücke im Schaffen Hemingways zu schließen zwischen der unvergeßlichsten Liebesgeschichte, dem grausamsten Kriegsbuch unseres Jahrhunderts, „In einem anderen Land“, und dem Großwildjagdbuch „Die grünen Hügel Afrikas“. Es gibt aber Lücken, die lieber offenbleiben sollten; der Eindruck von Mensch und Autor bliebe dennoch lückenlos.

„Tod am Nachmittag“ beginnt mit einer Art Rechtfertigung, nicht des Stierkampfes, sondern dieses Buches über den Stierkampf. Es ist übrigens sein zweites über diesen Gegenstand, eine Art Fortsetzung und Steigerung von „The sun also rises“ (deutscher Titel „Fiesta“). In dieser Rechtfertigung nun wimmelt es nur so von Freimut und Aufrichtigkeit. Aber wenn man über den Stierkampf ehrlich urteilen will, sagt Hemingway, so könne man das nur aus eigener Anschauung. Und da sich nun einmal nicht jeder Mensch einen Stierkampf ansehen kann, muß man eben Bücher darüber schreiben. Im Stierkampf gibt es für solche Finten Fachausdrücke – man kann sie im alphabetischen Sachregister am Schluß des Buches nachlesen. Aber als blutiger Laie, der ein gewisses Vorurteil gegen Blut um des Blutes willen nicht überwinden kann, hätte man vielleicht lieber freimütig und aufrichtig gehört, daß es Sensation um der Sensation willen ist. Wer solche Bedenken nicht hat, kommt allerdings durchaus auf seine Kosten. Dieser Hemingway wäre kein Hemingway, wenn uns die Kunst der Erzählung, der Realismus der Darstellung, das Tempo und das Temperament nicht trotz allem in Bann schlügen.

Die jungen und die alten Stiere. Die kühnen, die feigen, die eleganten, die virtuosen und die stümperhaften Stierkämpfer passieren Revue; man kennt sich zum Schluß in der Arena und hinter den Kulissen der Arena fast so gut aus wie der Verfasser. Hornwunden werden mit ebensoviel – man könnte beinahe sagen – liebevoller Detailkunst beschrieben wie operiert; niemand kann sich beschweren, daß er über die galanten Krankheiten der Matadore nicht genauso unterrichtet wird, wie es zum Verständnis dieses Sports offenbar gehört.

Die deutsche Übersetzung ist so ungeschickt und wörtlich, daß für diesen Text der Ausspruch seiner Herstellerin gilt: „Er tötete nicht schlecht, obgleich er, außer wenn er Glück hatte, kein großer Töter war!“ Rudolf Hermann