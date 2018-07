Die Unruhe unter den Studenten Chinas ist seit Monaten überall spürbar und hat zu einer Reihe Streiks an Universitäten und Schulen geführt. Jetzt schlägt die Partei in einem taktisch günstigen Augenblick zu. Die meisten Abiturienten und College-Absolventen sind gerade in Ferien gegangen und müssen in naher Zukunft in das Berufsleben eingegliedert werden. Sie sträuben sich aber vielfach gegen die Stellenzuweisung durch den Staat, der ihnen dabei kaum eine Wahl beläßt. Auch über die politische Denkart dieser jungen Leute macht sich die Kommunistische Partei Chinas Sorgen.

Der Staatsrat hat jetzt die Richtlinien herausgegeben, nach denen über die zukünftige Laufbahn der Jung-Akademiker entschieden wird. Der Beschluß darüber wird „auf Grund der festgelegten Erfordernisse des nationalen Aufbaus und der gegenwärtigen Umstände“ gefällt. Zuvor sollen die Entlassenen jedoch, eine bestimmte Zeit mit körperlicher Arbeit in Fabriken oder landwirtschaftlichen Betrieben beschäftigt werden. Außerdem müssen sie sich einer Prüfung auf ihre politische Zuverlässigkeit unterziehen, mit der es, nach den Klagen der chinesischen Parteipresse, nicht zum besten bestellt ist:

„Manche hängen falschen Ansichten nach“, jammert die Pekinger Volkszeitung. „Sie lieben das gute Leben und fürchten die harte Arbeit. Es gibt sogar Leute, welche die ihnen zugewiesenen Stellen ablehnen.“ Und das Neue China mußte dieser Tage einräumen, daß im Juni etwa tausend Studenten in Zentralchina offen gegen die Pekinger Regierung revoltierten. In der Stadt Hanjang warfen sie die Fenster der Parteizentrale, der Verwaltungsgebäude und Schulen ein und stellten Plakate auf, in denen sie den Rücktritt Mao Tse-tungs und die Rückkehr der Kuomintang auf das Festland forderten.

Solchen „ernstlich antisozialistischen und anderen üblen Elementen“ verordnet der Staatsrat eine ein- bis dreijährige „Periode der Arbeitserziehung“. Die Widerspenstigen erhalten während dieser Zeit einen Lohn, der nur ihren baren Lebensunterhalt deckt.

Sind sie auch durch diese rabiate Therapie nicht von ihren „abweichlerischen“ Ansichten zu kurieren, so will sich der Staat nicht länger um sie kümmern: „Mögen sie sich selbst Arbeit suchen!“ Derart Gezeichnete haben dann freilich kaum mehr Aussicht, irgendwo eingestellt zu werden. O. M. Green