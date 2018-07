Inhalt Seite 1 — Die zivilisierte Menschheit ist überwältigt und verwirrt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Jeder von uns spürt die Zwiespältigkeit, die Zerrissenheit, die Ambivalenz unserer Epoche. Neue wissenschaftliche und technische Leistungen und Rekorde stehen unmittelbar neben barbarischen Rückfällen des Menschen in vorzivilisatorische Verhältnisse. Wie wird der weitere Gang der Zivilisation, unter deren Vorzeichen unser Schicksal steht, unser Leben beeinflussen?

Das ist eine außerordentlich schwierige Frage, deren Beantwortung nicht nur ein umfassendes Wissen, sondern auch eine hohe Verantwortung erfordert. Beide Voraussetzungen hat der Verfasser

Sir George Paget Thomson: „Ein Physiker blickt in die Zukunft.“ Europa-Verlag, Zürich; 220 S., 11,– DM.

Thomson, der Nobelpreisträger, geht davon aus, daß sich unser heutiges Wissen vom Weltall und von der Erde, auf einige wenige Grundsätze zurückführen läßt. Er nimmt an, daß die Fortschritte des nächsten Jahrhunderts keinen der heute bekannten wissenschaftlichen und technischen Prinzipien widersprechen werden. Elementare physikalischtechnische Veränderungen in der Zukunft, die durchaus als möglich angenommen werden, können in diese Betrachtung naturgemäß nicht einbezogen werden. Denn sie lassen sich ebensowenig vorhersagen wie ihre praktischen Auswirkungen. Weiter setzt Thomson voraus, daß es zum dritten Weltkrieg nicht kommt.

Erst etwa um die Mitte des 17. Jahrhunderts wurde das technische Experiment, auf dem die modernen Leistungen von Wissenschaft und Technik beruhen, salonfähig; nämlich zur Zeit Galileis und Bacons. Erst damals schlossen Bildung und Technik ihr schicksalhaftes Bündnis. Das ist auch kulturgeschichtlich ein sehr wichtiges Faktum. Denn unsere Zivilisation beruht in der Hauptsache nicht auf „mechanischen Erfindungen“ – diese waren schon dem Altertum bekannt –, sondern auf wissenschaftlichen Gesetzen und ihren praktischen Anwendungsmöglichkeiten. Das physikalische Geschehen bei der Atomenergie hat uns das noch einmal bestätigt.

Für den technischen Fortschritt spielen drei Hauptfaktoren eine Rolle: Das menschliche Wissen, die Kraftreserven und die natürlichen Rohstoffe. Der wichtigste Faktor ist dabei das Wissen, dem es ist die Voraussetzung für die Wirksamkeit von Kräften und Rohstoffen.

Aber man sollte auch diese nicht unterschätzen. Der Energieverbrauch hat ständig zugenommen; er ist heute – das zeigen die sogenannten überentwickelten Länder am besten – ein sehr genaues Barometer für den Stand der Zivilisation. Die Existenz der industrialisierten Länder, ihr soziales und politisches Gefüge ist entscheidend davbn abhängig, ob es gelingt, den steigenden Energiebedarf bereitzustellen. Schon jedes selbst kurzfristige Stagnieren der Energiequoten hätte einen umfassenden Zusammenbruch der Ordnung zur Folge.