Wenn Hamburger ihre Wohnung verlassen, überzeugen sie sich tunlichst, ob auch alle Fenster geschlossen sind.

Wenn Hamburger einen Balkon haben, so tun sie gut daran, ihn zu vergessen. Sich zu Kaffee oder Wein darauf niederzulassen und Freunde (womöglich noch auswärtige!) dazu einzuladen, wäre eine unverzeihliche Torheit.

Wenn Hamburger ausgehen, sollten sie ein Riechfläschchen bei sich haben, das ihnen bei drohenden Schwächeanfällen und plötzlichem Brechreiz nützlich sein wird.

Wenn Hamburger gelegentlich das Bedürfnis haben sollten, ihre Wohnungen zu lüften, sei ihnen geraten, zunächst durch einen schmalen Spalt zu schnuppern, ob es zufällig gerade geht, und dann eilends die Fenster nacheinander zu öffnen. Notwendig ist dann aber, rasch zum ersten Fenster zurückzukehren und alle der Reihe nach gleich wieder zu schließen.

Und warum das alles? Weil man in Hamburg ständig auf die exzessive Immission von Imponderabilien gefaßt sein muß.

Diese Anhäufung wohlklingender Fremdwörter ist die juristische Bezeichnung für das, was man hierort in freundlichem Understatement die „Eidelstedter Düfte“ nennt. Die exzessive Immission von Imponderabilien ist unzulässig. Dieses Unzulässige aber – enthalten in den Abgasen einer oder mehrerer Fabriken in Eidelstedt, die Fischabfälle verarbeiten – belästigt die Einwohner Hamburgs seit Jahren.