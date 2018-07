Die bundeseigene Bergwerksgesellschaft Hibernia AG, Herne, gehört zu den Kohlenunternehmen des Bundesgebietes, die ihren Glauben an die Kohle als wichtigste Primärenergie der nächsten Jahrzehnte so massiv in die Tat umsetzt, daß sie zur Zeit mit der Abteufung von vier neuen Schächten beschäftigt ist. Das darf wohl als einmalig in der Geschichte des deutschen Steinkohlenbergbaus festgestellt werden. Das Investitionsprogramm der nächsten fünf Jahre erfordert daher eine runde halbe Milliarde DM, wovon etwa 400 Mill. DM in der Finanzierung als gesichert gelten, d. h. jene Summen werden aus Abschreibungen, vorhandenen Mitteln und gewissen Ertragsteilen zusammenkommen. Dabei sei erwähnt, daß Hibernia – in aller Stille – ihr AK um 50 auf 350 Mill. DM erhöht hat, wobei die neuen zu 100 v. H. ausgegebenen Aktien vom Alleinaktionär, der Vereinigte Elektrizitäts- und Bergwerks-AG (Veba), Hamburg, übernommen und bereits zunächst mit 25 v. H. eingezahlt worden sind.

Darüber hinaus beabsichtigt die Verwaltung einige Tranchen einer insgesamt 100 Mill. DM umfassenden Anleihe-Serie Zug um Zug mit dem Ablauf der Investitionen auf dem allgemeinen Kapitalmarkt aufzulegen. Der Trend zur klassischen Finanzierung langfristiger Anlagen schreitet also langsam fort, ein Zeichen, daß die Selbstfinanzierungen relativ zurückgehen und die erzielbaren Preise im Markt ihre Grenzen auch bei der Kohle zu finden beginnen.

Bei einem Umsatz volumen von 785 (731) Mill. DM in 1956 entfallen auf die Hibernia-Kohle 543,7 (507,2), auf die Chemie 139,7 (132,8), auf Energie 55,1 (47,2) und auf sonstige Verkäufe 47 (44) Mill. DM. Die Kohle ist auch überwiegend am wirtschaftlichen Ertrag des Jahres beteiligt. Dieser läßt sich auf etwa 100 Mill. DM berechnen, woraus ein Reingewinn von 21 (18) Mill. DM und eine Dividende von 7 (6) v. H. festgelegt wurden.

Die Kohlenförderung hat sich bei einem unveränderten Ruhr-Anteil von 8,9 v. H. auf 11,04 (10,84) Mill. t, die Kokserzeugung auf 2,9 (2,76) Mill. t, ferner die Stromerzeugung auf 1,878 (1,737) Mrd. kWh erhöht. Im ersten Halbjahr 1957 habe die Förderung nur 5,49 (5,516) Mil. t betragen, wobei die Monats- und Tagesergebnisse in den letzten drei Monaten stark rückläufig sind, so daß die seit 1951 feststellbare erhebliche Zuwachsrente bereits verlorengegangen ist. Die Verwaltung glaubt noch nicht übersehen zu können, in welchem Umfang dieser Rückgang auf die Arbeitszeitverkürzung bzw. aus Gebirgsstöruncen beim Abbau zurückzuführen seien. Auf alle Fälle ererfordere der Rückgang der Arbeitszeit einen beträchtlichen Kapitaleinsatz zur Rationalisierung, um wenigstens die bisherige Förderkraft halten zu können. Nachdem die Investitionen der vergangenen Jahre der Beseitigung vieler Einzelengpässe innerhalb der Anlagen gedient hatten, sieht es die Verwaltung nun als Ziel an, auch die effektive Förderleistung durch Großeinsatz im Untertageausbau zu steigern, damit die tatsächlichen Kapazitäten eines Tages wieder voll ausgenutzt werden können.

Das Beteiligungsportefeuille der Hibernia-Gruppe, das mit nur 84 (76) Mill. DM bei einem Gesamtanlagevermögen von 1,1 (1,07) Mrd. DM aktiviert ist, hat im Verlauf von 1957 zwei erhebliche Veränderungen erfahren. Die 100-v.-H.-Tochter-Scholven-Chemie-AG verdoppelte ihr AK von 40 auf 80 Mill., andererseits wurde zum Verkaufspreis von etwa 30 Mill. DM eine 51-v.-H.-Majorität vom 30 Mill.-DM-AK der Emscher-Lippe-Bergbau-AG, Datteln, an Phoenix-Rheinrohr verkauft, lt.