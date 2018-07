W. D. Köslin

Die polnische KP-Zeitung Glos Koszalinski in Köslin veröffentlicht seit langer Zeit erstmals wieder Nachrichten über die Wolfsplage in Pommern. Danach wird in diesem Sommer besonders der Landkreis Schivelbein von den Raubtieren heimgesucht. Die Wölfe reißen vor allem das auf den Weiden befindliche Vieh, hauptsächlich die Schafe. Wie das polnische Blatt meldet, ist den Jagdkommandos bisher kein Erfolg beschieden gewesen.

Nach anderen Informationen treten in den verschiedensten Kreisen der Wojwodschaft Köslin Wölfe auf, allerdings jetzt im Sommer nicht – wie zur Winterzeit – in Rudeln, sondern zumeist einzeln. In den Landkreisen Belgard und Neustettin wurden mehrere starke Einzelgänger entdeckt. Die Landbevölkerung behauptet von ihnen, sie hätten seit Beginn der warmen Jahreszeit schon an die 200 Schafe neben vielen Kälbern und Rindern gerissen. Im Schivelbeiner Gebiet wurde auch unter dem Wildbestand großer Schaden angerichtet. Waldarbeiter und Förster finden immer wieder Überreste von Rehen und anderen Waldtieren. Bei Bützgenhagen an der Grenze zum Kreis Regenwalde treibt sich ein einzelner Wolf herum, der das vorhandene Wild riß oder verjagte und nun bis in die Nähe menschlicher Siedlungen streunt, um sich mit Haustieren zu „versorgen“. Dieser Räuber ist so gefürchtet, daß jetzt Scharfschützen der Armee die Förster unterstützen sollen.

Die von den Forstbehörden angekündigten Treibjagden sind wegen des Treibermangels in den Erntemonaten nur schwer durchzuführen. Wie schon im letzten Winter, wurde daher ein besonders erfolgreiches „Jagdkollektiv“ aus dem südlichen Ostpreußen angefordert, das die grauen Räuber aufstöbern soll. Zum Anreiz haben die Kösliner Behörden die Abschußprämie für jeden erlegten Wolf verdoppelt. Auch Treiber und Beobachter werden bei einem Abschuß, der durch ihre Mithilfe zustandekommt, belohnt. Mit Spannung erwartet die Bevölkerung das Ergebnis dieser Aktion. Mißlingt sie, so wird die Wolfsplage im kommenden Winter ein noch nie gekanntes Ausmaß annehmen. Für den Fall eines Mißerfolges muß auch mit einem stärkeren Vordringen der Wölfe nach Westen gerechnet werden.