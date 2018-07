Die Anwendung von Kunststoffen nimmt in der deutschen Industrie in fast allen Branchen stetig zu. Auch im Bereich des Bauwesens ist dies zu beobachten. Kürzlich wurde in Frankfurt (Main) beim Deutschen Architekten- und Ingenieur-Verband die Einrichtung einer Auskunftsstelle „Bauen mit Kunststoffen“ beschlossen. Diese soll in enger Fühlungnahme mit der Arbeitsgemeinschaft der deutschen Kunststoff-Industrie alle Fragen klären, die sich, aus der Anwendung von Kunststoffen im Bauwesen ergeben. Ihre Tätigkeit stützt sich auf einen Arbeitskreis, der laufend Entwicklungsarbeiten der Kunststoff-Industrie durch Baufachleute durchführen läßt sowie eine umfassende technische Aufklärung und Beratung für die schnell wachsende Verwendung von Kunststoffen im Bauwesen betreibt. – Die Rationalisierungs-Gemeinschaft Bauwesen im RKW arbeitet eng mit dem Arbeitskreis und der Auskunftsstelle „Bauen mit Kunststoffen“ zusammen. egs