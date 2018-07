Inhalt Seite 1 — Magische Tabletten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Leo Nitschmann

Ein Urteil, um das weder der Staatsanwalt noch die Richter und Beisitzenden zu beneiden sind, mußte in diesen Tagen das Schöffengericht am Landgericht II in München fällen. In einer sehr elastischen und günstigen Position befanden sich nur der Verteidiger und schließlich der Angeklagte selbst. Es ging wieder einmal um Bruno Gröning. Angeklagt war er der fahrlässigen Tötung eines 18 jährigen Tbc-kranken Mädchens, das er mit Stanniolkugeln heilen wollte. Verurteilt wurde er zu einer Geldstrafe wegen fortgesetzten Vergehens gegen das Heilpraktikergesetz. Nach der Urteilsverkündung wurde er von den Zuhörern wie ein Filmstar gefeiert.

Auch an dieser Gratulationscour wurde klar, daß nicht Gröning allein der Angeklagte war, vielmehr die ganze Gesellschaft der Wahrsager, Horoskoprechner, Hexenbanner, Beschwörer und ähnliche, die aus barem. Unsinn bare Münze machen. Außerdem saßen, wenn auch unsichtbar, alle seine Patienten und dazu die Sensationspresse mit auf der Anklagebank. Der Fall Gröning steht keineswegs allein da. Am 15. März 1954 stellte eine Frau bei der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich ein Gesuch, zum „Heilen mit Gottes geistiger Kraft“ zugelassen zu werden. Der Fall ging bis zum Bundesgericht und wurde schließlich abgewiesen. Geistiges Heilen, so hatte die Frau in ihrer staatsrechtlichen Beschwerde unter anderem ausgeführt, habe nichts mit der Medizinalgesetzgebung zu tun. Es sei eine reine Glaubenssache. Dieser Satz stimmt nachdenklich, denn die moderne Medizin, insbesondere die Psychotherapie, haben mit exakten Methoden bewiesen, daß Glaube mehr helfen kann als Chemie und Pharmakologie. Ob man mit dem Wort Suggestivheilung den Kern der Sache trifft, ist sehr zweifelhaft. Sicher aber ist, daß der magische Heileffekt stärker ist, als wir wissen. Oft ist er sogar ausschlaggebend. Die Schulmedizin hat in rein naturwissenschaftlicher Orientierung die seelischen und religiösen Faktoren der Heilung lange Zeit übersehen. Die Wunderdoktoren sind nichts anderes als eine Reaktion auf das Unvermögen unserer Zivilisation, die seelischen und intimen menschlichen Belange zu berücksichtigen. Dem leidenden Menschen ist es schließlich ganz gleich, wer ihm hilft, ob der Arzt, der Priester oder der Kurpfuscher. Er will vor allen Dingen als leidender Mensch ernst genommen werden.

Diese Tendenz wurde auf den medizinischen Kongressen der letzten Jahre immer wieder deutlich. Neben den fachmedizinischen Erörterungen klang hintergründig und unter den verschiedenen fachlichen Aspekten die Frage nach dem Wesen der Krankheit und nach den Beziehungen des Menschen zu seinem Leiden hindurch. Damit steht die Medizin vor der Frage, was das eigentlich wirkende Agens bei den Heilerfolgen ist. Man weiß heute, daß magische Heilwirkungen in der Medizin eine viel größere Rolle spielen, als man es je zuvor vermutete.

Es gibt in der Medizin – so betonte kürzlich der Hamburger Internist und Psychosomatiker Professor Jores – nichts, was schwerer zu beurteilen ist, als die Ursachen eines Behandlungserfolges. Denn ein erzielter therapeutischer Effekt beruht keineswegs ausschließlich darauf, daß die ärztlichen Maßnahmen auf chemischem oder physikalischem Wege in die krankhaften Vorgänge eingreifen. Natürlich gibt es auch dafür viele sehr eindrucksvolle Beweise. Man braucht nur an die Wirkung des Insulins bei der Zuckerkrankheit zu denken. Aber außer diesen sogenannten pragmatischen Wirkungen, die ausschließlich auf Nützlichkeit abzielen, spielen eine Reihe von psychischen Faktoren eine große Rolle für den Heilerfolg. Die Ärzte aller Zeiten haben etwas davon gewußt. Doch diese Dinge sind unter dem Eindruck vieler Komponenten, die den Menschen nur als einen komplizierten chemo-physikalischen Wirkungsmechanismus, als einen Energieautomaten betrachteten, eine Zeit lang in Vergessenheit geraten. Erst durch einige zufällige Beobachtungen Und durch die dann angestellten doppelten Blindversuche sind diese merkwürdigen Beziehungen wieder in unser Bewußtsein getreten.

Der doppelte Blindversuch besteht darin, daß weder der behandelnde Arzt noch der Patient eine Ahnung davon haben, ob das Medikament, das sie verordnen und das der Patient in der Hoffnung auf Heilung einnimmt, wirklich echt ist. Diese Versuche werden von anderen Ärzten überwacht und selbstverständlich nur in solchen Fillen angewendet, bei denen keine Gefahr für den Kranken besteht, wie zum Beispiel bei Schmerzlinderungsmitteln. Dabei ergaben sich überraschende Wirkungen des psychologischen Faktors. Nach den Mitteilungen von Jores reagieren mehr als ein Drittel aller Patienten selbst bei Windschmerzen positiv auf chemotherapeutisch völlig indifferente Medikamente. Anders ausgedrückt: Beim Wundschmerz frisch Operierter fühlen sich 40 von 100 Patienten nach Verabreichung einer indifferenten Spritze ebenso beschwerdefrei, wie nach einer echten Morphiumspritze. In anderen Fällen, etwa bei gewöhnlichen Kopfschmerztabletten, haben die neutralen gleich aussehenden und schmeckenden aber organisch unwirksamen Präparate einen Heilerfolg bei etwa 60 von 100 behandelten Patienten. Ein neutrales Präparat aus reinem Traubenzucker verscheucht bei 60 bis 80 von 100 Patienten die Kopfschmerzen. Vorausgesetzt natürlich immer, daß diese medizinischen „Falsifikate“ nicht als solche bekannt sind. Oft – und dafür ist die gesamte Psychotherapie ein beredtes Zeugnis – wirkt sich allein schon die offenherzige Diagnose gegenüber dem Kranken heilend aus. Besonders nach dem Kriege, als es an allen Enden an Heilmitteln mangelte, stieß man auf diese interessanten Phänomene. Professor Reinwein, Kiel, stellte dabei fest, daß die entscheidende Wirkung des antitoxischen Diphtherieserums bisher keineswegs nachgewiesen ist. Als zum Beispiel in den ersten Nachkriegsjahren kein Serum zur Verfügung stand, verabreichte man unschädliche und medizinisch unwirksame Mittel. Auch diese Blindversuche verliefen positiv. Auch bei Sportlern, denen man statt Traubenzucker Sacharin gab, steigerte sich die körperliche Leistung. Es ist daher gar nicht notwendig, aktive Gifte als Dopingmittel zu verwenden, da die Versuche mit neutralen Präparaten gezeigt haben, daß die Wirkung dieser Medikamente in der Hauptsache auf Suggestion beruht.

In vielen Versuchen und Beobachtungen hat sich gezeigt, daß man pharmazeutische und magische Heilwirkungen gar nicht scharf voneinander trennen kann. Das Arzt-Patient-Verhältnis ist in hohem Maße therapeutisch wirksam. In der „magischen Heilung“ ist der Arzt eine autoritäre Persönlichkeit, er ist nicht Wissenschaftler, sondern der große Heiler. Der Patient unterwirft sich ihm in gläubiger Haltung. Mit Suggestion kann man diese Phänomene keineswegs erklären. Der magische Effekt ist eine Folge des Glaubens oder Aberglaubens. Es ist ebenso eine Merkwürdigkeit wie eine Tatsache, daß die Glaubenshaltung des Kranken – natürlich in völlig unkonfessionellem Sinne – in vielen Fällen von entscheidendem Einfluß auf seine Heilung ist. Das Medikament hat dann nur noch eine „Trägerfunktion“, an die sich der Glaube knüpft.