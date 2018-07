Inhalt Seite 1 — Mit Carl Philipp Fohr begann es Seite 2 Auf einer Seite lesen

Lübeck ist im Sommer Treffpunkt und Durchgangsort der Ferienreisenden. Für die Skandinavier ist es die erste Station auf ihrem Weg nach Süden, für die deutschen Gäste die letzte Station vor der Ostsee. Um ihren Besuchern etwas künstlerisch Attraktives zu bieten – neben den vielen permanenten Sehenswürdigkeiten, dem Holstentor, den geretteten oder wiederhergestellten Kirchen – veranstaltet die Stadt in jedem Jahr eine „Sommerausstellung“.

Ihr Schauplatz ist das St.-Annen-Museum, das schon wegen seiner herrlichen alten Räume, wegen seiner Aura mit der klösterlichen Stille und dem großbürgerlichen Lebensstil zu den schönsten und angenehmsten unter den deutschen Museen zählt. Ihr Thema heißt jetzt: „Die Bildniszeichnung der deutschen Romantik“. Ein ungewöhnlich enges, schwieriges und anspruchsvolles Kapitel: 241 Bildniszeichnungen aus einer einzigen Epoche, von 1790 bis rund 1850, stellen an die Geduld und den guten Willen des Betrachters keine geringen Anforderungen.

Im Vorwort des Katalogs erklärt Museumsdirektor Dr. Fritz Schmalenbach, wie er zu diesem Thema kam. „Im letzten Jahr war ich eines Abends angesichts einer Zeitungsabbildung nach der Heidelberger Selbstbildniszeichnung von Fohr wie nie bisher berührt von dem Zauber dieses Blattes, und, wie es bei einem Museums- und Ausstellungsmann wahrscheinlich das Natürliche ist, zog die lebhafte Betroffenheit sofort die Ausstellungsidee nach sich: wie zauberhaft es sein müßte, von diesen Dingen eine ganze Sammlung vorübergehend zusammenzubringen...“

Zauber und Betroffenheit sind gewiß subjektive Vokabeln. Aber sie sprechen das aus, was man vor diesem jugendlichen Selbstbildnis empfindet. Und daß ein Museums- und Ausstellungsmann unbekümmert um kunsthistorische oder programmatische Absichten nur seinem Gefühl und seinem Enthusiasmus vertraut, ist schon fast eine Garantie für das Gelingen der Ausstellung. Aber auch objektiv ist es ein gutes und lohnendes Thema – und gerade auch für Lübecks ausländische Besucher.

Hier sehen sie gleichsam einen Extrakt deutscher Kunst, zwei deutsche Spezialitäten: die Zeichnung und die Romantik‚ die beide so etwas wie den spezifisch deutschen Beitrag zur europäischen Kunst ausmachen. Weil man sich in Lübeck auf die Bildniszeichnung beschränkt hat, weil man das schwärmerische Naturgefühl (in den Landschaftsschilderungen) und das religiöse Stimmungsmoment ausgeklammert hat, erfährt der viel mißbrauchte, uferlose, verschwimmende Begriff des Romantischen in dieser Ausstellung klare, exakte Konturen.

„Sorgfältiges Studium des Lebens macht den Romantiker.“ Dieser Satz des Novalis („Fragmente, Nr. 1942 in der Ausgabe von Ernst Kamnner) ist keineswegs so paradox, wie er klingt. Die Bildniszeichnungen sind, aufs Ganze gesehen, vor, einem beispiellosen Realismus. Lebendigkeit, Naturnähe, Stofflichkeit, maximales Erfassen des Physiognomischen sind ein primäres Anliegen der romantischen Zeichner. Statt mit den weichen Materialien des 18. Jahrhunderts: Kohle, Kreide und Rötel – arbeiten sie lieber mit der spitzen Feder oder dem Bleistift, weil sie den klaren Umriß, eine äußerste Präzision der Linie erreichen wollen. Aber das „Studium des Lebens“, dieser kräftige und konsequente Realismus, erklärt doch nur zum Teil das leidenschaftliche Interesse der Romantiker für das Porträt

Die andere, die unrealistische, die mystische Seite des Porträts resultiert aus jenem Glaubenssatz der Romantik, daß die „Person“ mehr ist als die Summe physiologischer und psychischer Besonderheiten, nämlich: „der Keim zu einem unendlichen Genius“. So wiederum Novalis – seine Fragmente sind wie ein poetischer Kommentar zu den Romantiker-Bildnissen, wie umgekehrt die Bildnisse, seine Theorie erläutern oder bestätigen. „Alles Mystische ist personell und mithin. eine Elementarvariation des Weltalls.“ Nicht alle in Lübeck versammelten Bildnisse, aber die bedeutenden unter ihnen, die Selbstbildnisse vor. Fohr und Runge beispielsweise, zeigen, was Novalis als Variation des Weltalls meint.