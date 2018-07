Der scharfe Wettkampf der in- und ausländischen Chemiefaserindustrie und der keineswegs optimistische Ausblick, den der Vorstandsvorsitzende Michael Zahn auf der vorjährigen HV der Phrix-Werke AG, Hamburg, gab, ließen in Aktionärskreisen die Befürchtung entstehen, die fünfprozentige Dividende, die für 1955 gezahlt wurde, könnte eine mehr oder weniger einmalige aus Gründen der Zweckmäßigkeit (Durchführung der Kapitalerhöhung!) vorgenommene Maßnahme sein. Der Dividendenvorschlag für 1956 (ebenfalls fünf v. H.) zeigt, daß diese Spekulationen falsch waren. Obwohl es der Verwaltung – nicht zuletzt unter Hinweis auf das Beispiel Zellstoff Waldhof, wo man die Dividende für 1956 ausfallen ließ – wohl gelungen wäre, eine Begründung für eine Dividendenreduzierung (oder gar -ausfall) zu finden, hielt die Phrix am alten Satz fest. Offensichtlich gehört das zur Politik der Verwaltung, die auf allen Gebieten bestrebt ist, dem vor einigen Jahren stark ramponierten Ruf des Unternehmens wieder neuen Glanz zu geben.

Sie hat gute Aussichten, dieses Ziel zu erreichen. Seit dem 31. Dezember 1956 ist das 1952 mit den Banken vereinbarte Stillhalteabkommen als beendet erklärt worden. Damit wickeln sich die Kreditbeziehungen des Unternehmens wieder auf normaler Grundlage ab. Dabei brauchten die neu vereinbarten Kreditlinien nicht voll in Anspruch genommen zu werden. Die Liquidität hat sich verbessert, und die Bilanz macht trotz des Kostendrucks, der im Geschäftsbericht mehrfach erwähnt wird, einen durchaus passablen Eindruck: Das Anlagevermögen wird voll durch das Eigenkapital gedeckt. Von rund 19 Mill. DM langfristigen Fremdmitteln sind nur etwa 3 Mill. durch langfristige Forderungen belegt, so daß hieraus etwa 16 Mill. zur Finanzierung des Vorratsvermögens zur Verfügung stehen. Die kurz- und mittelfristigen Verbindlichkeiten betragen rund 51 Mill., die etwa je zur Hälfte durch Vorratsvermögen und durch kurzfristige Mittel gedeckt sind.

Die relativ günstige Lage ist nicht zuletzt durch scharfe Rationalisierungsmaßnahmen innerhalb des Konzerns erreicht worden. In wieweit die Sparmaßnahmen auch zu Lasten der an und für sich notwendigen Investitionen gegangen sind, wird sich zeigen, wenn der harte Konkurrenzkampf innerhalb der Kunstfaserindustrie anhält. Allerdings könnten die Folgen der „sparsamen Jahre“ durch gewisse Bindungen an starke Großkunden u. ä. gemildert werden. Dafür bieten z. B. die Besitzverhältnisse im AK einige Möglichkeiten. An dieser Stelle sei vermerkt, daß von Bayer-Leverkusen (Bayer-Vorstandsvorsitzender Prof. Ulrich Haberland führt den Voritz im Phrix-AR) eine Beteiligung an Phrix bestritten wurde.

Im Geschäftsjahr 1956 hat sich der Gesamtumsatz der Phrix-Unternehmen nur wenig auf 244 (240) Mill. DM erhöht. Der Umsatz der Phrix-Werke allein machte 202 Mill. aus. Davon entfielen 85 v. H. auf den Chemiefaserbereich und 15 v. H. auf Zellstoff, Papier, Zellglas usw. Der Exportanteil konnte von 20 auf 25 v. H. erhöht werden. Obwohl die Exporterlöse im allgemeinen wenig befriedigten, war diese Entwicklung insofern vorteilhaft, als sie wesentlich zur Auslastung der Betriebe beitrug. Die Rentabilität wurde sowohl durch die Wettbewerbslage als auch durch den Druck, der von der Kosten- und Lohnseite entsteht, belastet. Das kommt in dem auf 2,57 (2,88) Mill. DM gesunkenen Jahresgewinn zum Ausdruck. Den Ausführungen des Vorstandes zum laufenden Geschäftsjahr läßt sich etwas mehr Optimismus entnehmen. Bei gestiegenen Umsätzen hätte sich die Ertragslage günstig entwickelt, so heißt es im Bericht. Es sei aber offen, ob diese Tendenz anhält, denn noch immer herrsche, ein scharfer Wettbewerbsdruck und bestehe die Gefahr steigender Kosten und Löhne. -dt.