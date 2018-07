Lima, im August

Daß in diesen Wochen in Peru Freude, Stolz und Genugtuung herrschen, ist das Verdienst eines gerade der strengen Zucht der Klosterschule entwachsenen kaum 18jährigen Mädchens. Sein Bild lächelt aus den Zeitungen in aller Welt. Dank der fabelhaften Tüchtigkeit von Photographen und Reportern erfährt nun jeder, wie sie aussieht, wie sie geht und was sie trägt: Die schönste Frau der Welt, Señorita Gladys Zender aus der Blumenstadt Lima am Pazifik, seit kurzem „Miß Universum 1957.“

Welcher kühle Nordländer kennt schon die überschäumende Begeisterungsfähigkeit des Südländers und den fanatischen Schönheitskult des Lateinamerikaners so gut, um die Bedeutung dieser Entscheidung für die Peruaner ermessen zu können. Hier ist das keine private Angelegenheit mehr oder etwa allein die Sache des geschäftstüchtigen Schönheitsmittelfabrikanten Max Factor und der Badeanzugfirma Santa Catalina, die die Wahl veranstalteten, sondern ein nationales Ereignis. Die Wahl dieses Mädchens, Prototyp der jungen Südamerikanerin aus gutem Hause, erfüllt die ganze Nation mit Stolz, und mit südamerikanischer Begeisterung kostet man jetzt die Wonne dieses Triumphes bis zur Neige aus.

Die jährliche Wahl der Landes-Schönheitskönigin ist hier eine ernste Angelegenheit. Nicht nur schön muß sie sein, sondern auch bester Herkunft, um ihr Land würdig im internationalen Wettbewerb vertreten zu können. Darum sind es immer junge Damen der ersten Gesellschaftsschicht, die von dem aus würdigen, bekannten Persönlichkeiten gebildeten Komitee mit diesem repräsentativen Amt betraut werden. Bisher hatte man jedoch in Long Beach, wo das jährliche Weltfinale des Schönheitsmarktes stattfindet, wenig Verständnis für diese Art der Auswahl gezeigt – und deshalb hat auch noch nie zuvor eine Lateinamerikanerin den Titel bekommen. Ob Gladys den Metermaßforderungen der amerikanischen Schönheitsrichter eher entsprach als ihre südamerikanischen Vorgängerinnen vergangener Jahre oder ob, wie man hier so gerne glauben möchte, ihre Eleganz und ihre viel gelobte aristokratische Haltung den Ausschlag gaben, mag dahingestellt bleiben. Erstaunlich aber ist die Energie, mit der die junge Dame sich durchzusetzen wußte. Weder der peinliche Umstand, daß ihr noch fünf Monate an der Vollendung des 18. Lebensjahres fehlten (womit sie eigentlich gegen die Teilnahmebedingung verstieß), noch die Notwendigkeit, die ängstlich gehütete Zurückhaltung etwas zurücktreten zu lassen, konnte sie abschrecken. Und diesem Beispiel wird es übrigens zuzuschreiben sein, daß bei der nächsten Wahl der „Miß Universum“ die Teilnahmebedingungen ganz eng ausgelegt werden: Während bisher die Versicherung genügte, das vorgeschriebene Mindestalter von 18 Jahren erreicht zu haben, müssen alle künftigen Bewerberinnen ihre Geburtsurkunde vorlegen. Ob jedoch auch – wie es die diesjährigen Teilnehmerinnen am Wettbewerb wünschten – das Bewertungssystem der Jury geändert wird, ist fraglich. Sie wenigstens forderten, daß die Richter künftig mehr Wert auf die Beurteilung des Gesichts legen sollten, das schließlich der beste Ausdruck der Schönheit eines Mädchens sei. Gegenwärtig nämlich erhalte eine Bewerberin ebensoviel Punkte für ihr Gesicht wie für ihre Fesseln.

Nun endlich also ist die Schönheit (der Fesseln oder des Gesichts?) der peruanischen Frau, der Reiz der Lateinamerikanerin international anerkannt. Die große Gesellschaft Limas, der Gladys entstammt, hat ihr einen wahrhaft königlichen Empfang bereitet. Staatsmänner und Künstler haben ihr, die so viel für das Vaterland und die ganze lateinamerikanische Völkerfamilie getan hat, gratuliert. – Miß Universum wird nun ihre Reise durch die Welt antreten, als Reklamegirl für die Lippenstifte und Pudersorten Max Factors und die Badeanzüge von Santa Catalina. Filmen wird sie aber nicht, wie ihr Vater kategorisch erklärte. Sie wird auch immer in Begleitung ihrer Mutter oder eines anderen Familienangehörigen reisen. Das bietet dem in diesen Dingen sehr konservativen Lateinamerikaner die Gewähr dafür, daß sie solchermaßen beschützt als wahre Botschafterin der Schönheit Peru und ganz Lateinamerika Ansehen und Achtung verschafft. Ob aber die kleine Gladys eines Tages bei all den Modenschauen und Schönheitsdemonstrationen nicht doch merken wird, daß alles eigentlich ganz anders gemeint ist? C. K.