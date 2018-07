Mit einer scharfen Schere durch straffes Seidenpapier schneiden, das ist ein Genuß, den die Chinesen empfehlen. Täglich eine Plastik ansehen, das schmeichelt auch dem Tastsinn, selbst wenn man das Werk nur mit den Augen abtastet. Die Hamburger Stadtväter empfehlen es neuerdings.

Wir Hochhausbewohner in Hamburg, die wir durch einen politischen Zufall in diesen Genuß gekommen sind – die zwölf Giganten in diesem Stadtteil waren als britische Beamtenstadt geplant – wir Hochhausbewohner also, die wir jahrelang auf einem Bau- und Schuttabladeplatz gelebt haben und vom Donnergetöse der Betonmischmaschinen pünktlich um sieben Uhr morgens geweckt worden sind, haben inzwischen unseren Lohn bekommen: Parkartige Anlagen, einen Weiher mit Bänken und Statuen, die in den Anlagen so aufgestellt werden, daß jeder von seiner Wohnung aus mindestens eine sehen kann. Drei stehen schon, acht sollen noch folgen.

Ich hatte Glück: Aus meiner hellen, luftigen Höhe kann ich die Große Liegende sehen, die allerdings in der Entfernung eher eine kleine Liegende ist. Sie ist mir schon deshalb vertraut, weil sie von einer Meisterschülerin des Bildhauers Edwin Scharff gemacht wurde, den ich kannte und verehrte und an den sie mich nun sanft erinnert.

In den Nordateliers, unter den Dächern der Hochhäuser wohnen viele Künstler, vor allem Maler. Sie grüßen zu den aufgestellten Figuren im grünen Rasen herunter, weil sie sich für ihre Kollegen, die Bildhauer, freuen, die hier so weit und so öffentlich sichtbar zur Geltung kommen. Denn da wir eine architektonische Sonderstellung in der Bundesrepublik einnehmen – nur augenblicklich stellt uns das Hansaviertel mit der Interbau etwas in den Schatten –, sind wir schon viel besichtigt worden. Ganze Omnibusladungen ergießen sich manchmal in die Parkanlagen und sehen uns in die Fenster. Natürlich wollen sie nun die Statuen betrachten. Daß oben in den Malerateliers auch vortreffliche Bilder zu besichtigen wären, hat ihnen niemand gesagt.

Die Besucher, die sich um jede neu aufgestellte Plastik drängen, können nicht wissen, daß sie von uns „kontrolliert“ werden. Manchmal mischen wir uns auch unter sie. Dann hören wir erstaunt, was sie sagen. Neuerdings haben sie Anstoß genommen, als sich ein schreitendes Mädchen aus Bronze einfand. Zugegeben, man stößt da auf ein paar unmotivierte Wülste, die sich erst nach geduldigem Hinsehen nicht sonderlich befriedigend als Schößchen und Falbeln eines jugendbewegten Beiderwand-Gewandes entpuppen. Aber gehört es sich, daß man sie die „Krebskranke“ nennt oder „Menschenrest nach dem Atombombenangriff“?

Auf das Unverständnis des Publikums, so sagen die Kunstexperten, sollte sich freilich niemand herausreden. Die breitere Öffentlichkeit verstehe schon, wenn auch meistens erst nach zwanzig Jahren. Zwanzig Jahre also werden die Einwohner noch in ihren Grindelhochhäusern bleiben müssen, um festzustellen, ob sie sich geirrt haben oder der Künstler, dem das Wagstück erlaubt ist. Inzwischen lesen sie vielleicht hinter ihren verhangenen Glasfronten, was schon die Alten zu bedenken gaben: „Wenn’s auch an Kräften gebricht, ist doch der Wille zu loben.“ E. M.