Auf der Düsseldorfer Pressekonferenz des Deutschen Gewerkschaftsbundes, mit der wir uns oben schon ausführlicher beschäftigen, wurden auch einige grundsätzliche Bemerkungen zur Lohnpolitik gemacht. Ludwig Rosenberg, der Leiter der Wirtschaftspolitischen Abteilung im Bundesvorstand des DGB, sagte, das Ziel der Gewerkschaften sei eine andere Aufteilung des Sozialprodukts und deswegen könnten die Gewerkschaften die Produktivitätsentwicklung nicht als die für die Lohnpolitik maßgebende Größe anerkennen. Deswegen ständen sie auch dem Vorschlag, von einer neutralen Institution wirtschaftliche Grunddaten ermitteln zu lassen, an der sich die Lohnpolitik zu orientieren habe, skeptisch gegenüber

Sowenig neu eine solche Erklärung aus dem Munde eines Gewerkschaftlers ist, so sehr fordert sie immer wieder zur Auseinandersetzung heraus. Hier wird eine Teilwahrheit als die ganze Wahrheit angeboten und deswegen zu einem Irrtum. Es ist Aufgabe der Gewerkschaften, unter Einsatz ihrer Macht die wirtschaftliche Lage der Arbeitnehmer zu verbessern. Daß sie das wollen, kann ihnen niemand übelnehmen; denn dazu sind sie da. Aber sie sind deswegen noch längst nicht aus der Verpflichtung entlassen, dabei die ökonomischen Tatbestände zu beachten und sich ökonomischer Mittel zu bedienen.

Solange der Lohn, wie das heute mehr oder weniger der Fall ist, in den Verbrauch geht, finden Lohnerhöhungen in der Tat ihre Grenze in der Entwicklung der Produktivität. Lohnerhöhungen, die über die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft hinausgehen, müssen dann nominell bleiben, da sie die Preise hochtreiben. Auch mit noch soviel Druck oder Macht läßt sich daran unter den Bedingungen einer freien Wirtschaft nichts ändern, es sei denn, daß die Gewerkschaften, in richtiger Erkenntnis der ökonomischen Sachverhalte und in richtiger Ausnutzung der ökonomischen Gesetzmäßigkeiten, ihre Schutzbefohlenen zu einer anderen Verwendung des Einkommens bewegen und damit die „Produktivitätsfessel“ sprengen. Denn es ist klar, daß eine ins Gewicht fallende Sparrate bei den Masseneinkommen auch den erforderlichen (und entsprechenden) Raum für über die Produktivität hinausgehende und dennoch nicht-inflationäre Lohnerhöhungen schaffen würde. In diesem Sinne müßten nun allerdings auch diejenigen ihre These korrigieren, die meinen, in der Produktivität die Zauberformel gefunden zu haben, mit der die lohnpolitische Aktivität der Gewerkschaften für alle Zeiten an die Leine des „ökonomischen Sachverstandes“ gelegt werden kann. So geht es auch nicht und so redet man aneinander vorbei.

Der nun schon jahrelange lohnpolitische Prinzipienstreit zwischen den Gewerkschaften, die auf die Machtbestimmtheit der Einkommensentwicklung hinweisen, und den Arbeitgeberverbänden, die auf die nüchternen Zahlen pochen, ist so alt wie die Geschichte der Nationalökonomie. Neben den reinen Machttheoretikern standen schon immer die reinen Marktwirtschaftler, die die Meinung vertraten, daß die Einkommensverteilung „machtfrei“ nach ehernen ökonomischen Gesetzen vor sich ginge. Weder das eine noch das andere ist der Fall. „Das wirtschaftliche Geschehen“, so schrieb Walter Eucken, „ist von brutalen Machtkämpfen erfüllt.“ Dennoch „besteht keine grundsätzliche Unvereinbarkeit von ökonomischer Theorie und dem Phänomen der wirtschaftlichen Macht“. Mit anderen Worten: Wer in der Wirtschaft seine Ziele erreichen will, muß die Fakten kennen und die wirtschaftlichen Mittel, die zur Erreichung dieser Ziele führen. Die Gewerkschaften werden ihrem Ziel, die Relationen in der Verteilung des Sozialprodukts zugunsten der Arbeitnehmer zu ändern, nicht näherkommen, wenn sie sich im Bewußtsein ihrer Macht allzu leichtfertig über die Realitäten hinwegsetzen. Der Sachverstand allein macht es gewiß nicht; aber ohne ihn ist auch nicht auszukommen, solange wir jedenfalls noch so etwas wie eine Demokratie haben... Wolfgang Krüger