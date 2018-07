Das Kurhaus auf dem Festspielhügel von Hitzacker hat sich verändert. Man hat den Saal, in dem die Veranstaltungen der Sommerlichen Musiktage“ stattfinden, modernisiert und mit dem neuen Vorbau eine repräsentative, nachts hell erleuchtete Fassade gewonnen.

Auch drüben, jenseits der Elbe, die tief unten in großer Windung vorbeiströmt, ist gebaut worden. Neben dem Wachtturm für die Volkspolizei, der schon seit Jahren das flache, wie entvölkert scheinende Land beherrscht, ist eine Baracke errichtet worden. In ihrer schäbigen Kontur unterstreicht sie unmißverständlich, was dort los ist. Von den Konzertbesuchern, die sich allabendlich vor dem Kurhaus versammeln, wird sie mit fröstelnder Neugier gemustert, denn sie stellt seit langer Zeit die einzige Veränderung, das einzige gespenstische Lebenszeichen in dem toten Land dar, dessen Gehöfte auch nachts in völligem Dunkel liegen.

Die Zeiten, als Flüchtlinge über den Strom setzten und bei Alarm die Schüsse der Vopo über das Wasser peitschten, sind fast vergessen. Viele dieser Flüchtlinge blieben in Hitzacker hängen. Als sie ein Dach über dem Kopf hatten, besannen sie sich auf die Kunst und veranstalteten im Sommer eine Singwoche.

Man kann sich vorstellen, wie das für die wenigen Bewohner drüben aussieht, diese allsommerlich wiederkehrende Fata Morgana eines freien und besseren Lebens. Die Wagenauffahrt, die Lichterfülle und spät abends die Perlenkette, wenn sich der Parkplatz leert, das sehen sie mit bloßem Auge. Und selbst die Vopos dürfte ein aschgraues Gefühl beschleichen, wenn sie mit ihren Feldstechern die gutgekleideten Leute einzeln unterscheiden können, die in den Saal drängen, nachdem sie im Freien Abendbrot gegessen haben.

Erfreulich und geradezu erstaunlich ist, daß es in Hitzacker immer wieder gelingt, in das bewährte Programmschema, das vom Barock zur gemäßigten Moderne führt, Aufführungen einzubauen, die in jeder Großstadt als Ereignisse zählen. Es ist kein Zufall, daß diese Höhepunkte auch diesmal in der alten und in der neuen Musik lagen. Monteverdis Spätwerk „Il Combattimento di Tancredi e Clorinda“, von So hervorragenden Sängern wie Jeanne Deroubaix, Helmut Krebs und Gotthard Kronstein gesungen und von Eva Winkler und Marianne Vogdsang, der originalen Anweisung folgend, pantomimischtänzerisch gestaltet, stellt einen alten, nur für uns wieder neuen Typus von Gesamtkunstwerk dar, geeignet, die sterilen Konventionen von Oper und Ballett aufzulockern. Mathieu Lange, vom Südwestdeutschen Kammerorchester unterstützt, leitete die Aufführung mit sensibler Einfühlung in diese aristokratische Partitur.

Als erregende Entsprechung aus dem Geist unserer Zeit wurde Strawinskijs „Geschichte vom Soldaten“ empfunden, deren musikalischer Anteil von Günther Weissenborn mit erlesenen Instrumentalisten umsichtig betreut wurde. Der Akzent lag bei der suggestiven Regie Carl – Heinrich Kreiths und bei der Choreographie von Maria Fries und Michael Piel, die zusammen mit Hans-Peter Minetti und Helmut Müller-Lankow den szenischen Ablauf intensiv gestalteten.

Inmitten der barocken und klassisch-romantischen Programme, die zum Teil durch Lesung (Ruth Niehaus) rhythmisiert wurden und zu deren durchweg erstrangiger Wiedergabe zahlreiche hervorragende Musiker verpflichtet worden waren, gewann das Auftreten des Budapester Tatrai-Quartetts erhöhte Bedeutung. Den vier Künstlern und ihrem behutsam sensiblen Spiel waren auch die Ur- und Erstaufführungen der Woche zu verdanken – Werke von Leinen, Sugar und Driessler.

Alles schien in Ordnung, als die ersten Töne von Haydns Lerchenquartett erklangen. Aber die Grenze ging unsichtbar mitten durch den Saal. In einer der vorderen Reihen saß ein junger Mann, der mit brennendem Blick jede Bewegung des Primarius verfolgte. Es war ein ungarischer Flüchtling, ein Musikstudent, der hier, im Publikum versteckt, in scheu gewahrter Distanz die Wiederbegegnung mit seinem früheren Lehrer erlebte. Er studiert heute an der Hamburger Musikhochschule. Karl Grebe